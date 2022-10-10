Депутат заксобрания Барышников: в Петербурге будет елка и украшения на Новый год

Депутат сообщил, что в Петербурге оставят елку и украшения на Новый год

В Новый год на Дворцовой площади поставят елку, «но не такую шикарную», также в Петербурге будет освещение и гирлянды, сообщил депутат заксобрания. При этом гуляний, как ранее сообщали власти, не будет

Фото: Elena Dunn / Global Look Press

В Петербурге на Новый год будет елка и уличные украшения, но гуляния отменят, сообщил ТАСС глава финансово-бюджетного комитета заксобрания города Михаил Барышников.

«Мы еще не увидели, как в бюджете это поменяется, но губернатор такое решение принял. Я думаю, депутаты его поддержат. Елка на Дворцовой будет, но, наверное, не такая шикарная. Новогоднее освещение улиц и гирлянды останутся», — рассказал он. Отмену гуляний Барышников счел целесообразным решением, поскольку это позволит сохранить деньги и обеспечить безопасность жителей.

РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее администрация Петербурга сообщила, что в городе не будет праздничных мероприятий в Новый год, в том числе концерта на Дворцовой площади, фейерверка, фестиваля огней и благотворительного приема в Таврическом дворце. Новогодние елки для детей проведут. Сэкономленные средства власти хотят направить на закупку экипировки добровольцам и мобилизованным. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также сообщил об отсутствии планов проводить гуляния и концерты.

Глава Калуги Дмитрий Денисов заявил, что в этом году средства местного бюджета не будут тратить на новогоднее украшение города, оплату концертов и других увеселительных мероприятий, все деньги пойдут на поддержку мобилизованных калужан. До этого рекомендации об отмене праздничных мероприятий получили главы администраций муниципальных районов Ленинградской области.

Начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что необходимости отменять праздничные мероприятия в Новый год нет, поскольку у Минобороны есть все необходимое для оснащения войск.



По данным источников «РИА Новости» и «Интерфакса», Кремль считает решение не проводить праздничные мероприятия в Новый год преждевременным.