На актера Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации армии

Актер находится не в России. В апреле он выступил с антивоенной позицией

Артур Смольянинов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

На актера Артура Смольянинова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил, сообщили РБК в пресс-службе Гагаринского суда Москвы.

Дело поступило в суд 17 октября.

В апреле Смольянинов дал интервью журналистке Катерине Гордеевой (в сентябре Минюст внес ее в реестр физлиц-иноагентов), в котором заявил об антивоенной позиции. В беседе с «Медузой» (признана Минюстом СМИ-иноагентом) 13 октября актер рассказал, что принял предложение по работе и на полтора месяца уехал в США. По словам Смольянинова, в России ему «постепенно переставали давать работу», «по тем или иным причинам не брали туда, не брали сюда».

РБК обратился за комментарием к Смольянинову.

Смольянинову 38 лет. Он снимался в таких фильмах, как «9 рота», «Калашников», «Кто, если не мы», «На краю стою», «Последний забой», а также в сериалах «Самара», «Волк», «За час до рассвета» и «Тайный знак».

В сентябре суд на 50 тыс. руб. оштрафовал за дискредитацию заслуженную артистку России Татьяну Рудину. Как сообщали РБК в пресс-службе Тверского суда, административное дело было связано с «размещением публикации в социальной сети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции».

Протокол о дискредитации также составили на актрису Кристину Асмус. Как сообщил адвокат Владимир Ляховский, административное дело было заведено из-за опубликованного в день начала военной операции на Украине поста в соцсетях с черным квадратом. В посте также был антивоенный призыв. Суд штрафовать актрису не стал, производство прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.