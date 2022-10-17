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В Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах

Губернатор Хмельницкой области Украины Гамалий сообщил о взрывах
В Хмельницкой области раздались взрывы. Ранее они также прогремели в центре Киева, ракетные удары были нанесены по объектам инфраструктуры в Сумской, Одесской и Днепропетровской областях
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Хмельницкой области (находится в западной части Украины) прогремели взрывы, сообщил в телеграм-канале губернатор Сергей Гамалий.

«В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он.

Воздушную тревогу в центральной и южной частях Украины объявили в ночь на 17 октября. Местные власти сообщили о взрывах в центре Киева, о работе ПВО в Киевской области, а также о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Сумской, Одесской и Днепропетровской областях.

Позже Минобороны России подтвердило нанесение ударов. По данным ведомства, целями служили объекты военного управления и системы энергетики Украины, для их поражения использовалось оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

Ракетные удары по украинской инфраструктуре Россия наносит с 10 октября. Они последовали за взрывом на Крымском мосту. Российские власти считают, что теракт организовали спецслужбы Украины.

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Украина взрывы Военная операция на Украине
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