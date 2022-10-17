Bloomberg узнал о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу

Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ в Европу и оставит его для внутреннего потребления

Китай прекратит экспорт СПГ в Европу и оставит его для внутреннего рынка. При холодной зиме это может усилить энергокризис в ЕС, однако такое топливо непривлекательно из-за дорогой доставки, пишет Bloomberg

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Власти КНР предписали крупным государственным компаниям перестать перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии, чтобы обеспечить внутренний спрос, со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, попросила компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние объемы для внутреннего пользования», — сказали собеседники агентства.

У Китая крупные контракты на закупку СПГ с США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны, пишет Bloomberg.

Если зима окажется холодной, решение прекратить поставки может усугубить энергетический кризис в ЕС, отмечает агентство. В то же время, хотя продажи СПГ из Китая и принесли некоторое облегчение европейским покупателям, быстро пополняющиеся запасы и рекордно высокие транспортные расходы снизили привлекательность повторных поставок, утверждают собеседники агентства.

ЕС начал искать альтернативные источники поставок газа после того, как Россия в ответ на западные санкции перевела расчеты за топливо в рубли, а также сократила прокачку, объяснив это решение техническими проблемами. В результате биржевая цена на газ в Европе выросла, и Еврокомиссия обязала страны сократить потребление на 15%, чтобы нормализовать ситуацию.

Дополнительные поставки газа в Европу направили США. Сейчас в ЕС идет 70% всего экспорта СПГ Соединенных Штатов. Несмотря на то что на фоне рекордных объемов поставок страну ожидает рост цен на электроэнергию, Вашингтон не собирается ограничивать экспорт СПГ в Европу, пишет Reuters.

Российские власти заявляют, что решение о поставках газа остается за Евросоюзом. «Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем», — сказал президент Владимир Путин, имея в виду уцелевшую после взрывов нитку «Северного потока-2».