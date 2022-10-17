Bloomberg узнал о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Шесть книг Ицхака Адизеса, которые должен прочитать каждый руководитель Социальная экономика, 15:03
Как в Париже 150 тыс. человек перекрыли улицы из-за роста цен. Видео Политика, 15:02
Как закрыть сделку по госзаказу в электронном виде Pro, 14:54
В работе сервисов QIWI произошел технический сбой Финансы, 14:48
Стрельбу на военном полигоне открыли добровольцы из Таджикистана Общество, 14:47
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 14:46
Беглов уволил главу мобилизационного управления Петербурга Политика, 14:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:44
Эксперты назвали города с максимальным снижением цен на жилье Недвижимость, 14:42
Рогов заявил о планах ВСУ использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС Политика, 14:39
Для Луны и Марса: какими будут скафандры будущего Футурология, 14:37
В Хмельницкой области Украины сообщили о взрывах Политика, 14:33
Участники k-pop-группы BTS пойдут служить в южнокорейскую армию Life, 14:31
Когда компании пора создавать GR-отдел Pro, 14:27
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу

Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ в Европу и оставит его для внутреннего потребления
Китай прекратит экспорт СПГ в Европу и оставит его для внутреннего рынка. При холодной зиме это может усилить энергокризис в ЕС, однако такое топливо непривлекательно из-за дорогой доставки, пишет Bloomberg
«Газпром» GAZP ₽163,12 +2,21% Купить
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Власти КНР предписали крупным государственным компаниям перестать перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии, чтобы обеспечить внутренний спрос, со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, попросила компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние объемы для внутреннего пользования», — сказали собеседники агентства.

У Китая крупные контракты на закупку СПГ с США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны, пишет Bloomberg.

Если зима окажется холодной, решение прекратить поставки может усугубить энергетический кризис в ЕС, отмечает агентство. В то же время, хотя продажи СПГ из Китая и принесли некоторое облегчение европейским покупателям, быстро пополняющиеся запасы и рекордно высокие транспортные расходы снизили привлекательность повторных поставок, утверждают собеседники агентства.

ЕС начал искать альтернативные источники поставок газа после того, как Россия в ответ на западные санкции перевела расчеты за топливо в рубли, а также сократила прокачку, объяснив это решение техническими проблемами. В результате биржевая цена на газ в Европе выросла, и Еврокомиссия обязала страны сократить потребление на 15%, чтобы нормализовать ситуацию.

Дополнительные поставки газа в Европу направили США. Сейчас в ЕС идет 70% всего экспорта СПГ Соединенных Штатов. Несмотря на то что на фоне рекордных объемов поставок страну ожидает рост цен на электроэнергию, Вашингтон не собирается ограничивать экспорт СПГ в Европу, пишет Reuters.

Читайте на РБК Pro
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Олимпиец Майкл Фелпс: «Мое тело — Ferrari, которой нужно хорошее топливо»
Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать: 5 сигналов
Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist

Российские власти заявляют, что решение о поставках газа остается за Евросоюзом. «Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем», — сказал президент Владимир Путин, имея в виду уцелевшую после взрывов нитку «Северного потока-2».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Китай СПГ Европа поставки газа
Материалы по теме
Миллер предупредил об остановке поставок газа в ЕС при потолке цен
Экономика
МВФ оценил потери стран Европы при прекращении поставок газа из России
Политика
Эрдоган поручил начать работу над газовым хабом после предложения Путина
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter