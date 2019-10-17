Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией

Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией

Это произойдет, если общество посчитает соглашение нецелесообразным, заявил глава МИД Белоруссии. Пока, впрочем, жители выступают за интеграцию, отметил он

Владимир Макей (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным. Об этом сообщает Euroradio.

«Если общество посчитает нецелесообразным существование того или иного соглашения — общество может поднять вопрос и поставить его перед руководством государства», — сказал он. Как указал Макей, руководство страны учитывает соответствующее мнение.

Министр пояснил, что процедуры позволяют выносить вопросы на референдум через обращения. При этом, по словам Макея, все опросы свидетельствуют, что большинство граждан высказываются за тесные отношения с Россией.

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