ВЭБ.РФ привлек новых лоббистов в США для защиты от санкций

ВЭБ.РФ привлек новых лоббистов в США для защиты от санкций

Госкорпорация привлекла новую компанию для лоббирования своих интересов в США. Ранее для этого были наняты республиканец Джон Суини и юрфирма White&Case. Формирование пула консультантов на данном этапе закончено, пояснили в ВЭБе

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Госкорпорация ВЭБ.РФ привлекла консультантов из организации Geopols (Geopolitical Solutions) для PR-сопровождения и лоббирования своих интересов в США. Это следует из раскрытия информации из базы данных американского Минюста, осуществленной по закону FARA о регистрации иностранных агентов.

Контракт о найме был заключен некоммерческой организацией «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ), которая представляет интересы ВЭБ.РФ, говорится в опубликованных документах. Контракт с МЦПЗ со стороны Geopols подписала ее руководитель Грэйс Фенстермейкер.

МЦПЗ был создан в 2015 году, он представлял интересы Минюста России за рубежом в спорах с бывшими акционерами ЮКОСа. Возглавляет центр бывший директор департамента экономического сотрудничества МИДа Андрей Кондаков, следует из опубликованных материалов.

В обязанности Geopols входит предоставление российской госкорпорации PR-услуг и исследований, что может включать в себя встречи с представителями правительства США и СМИ в связи с возможностью введения новых санкций, которые могут повлиять на деятельность ВЭБ.РФ. Контракт рассчитан на 12 месяцев (к работе Фенстермейкер приступила 1 октября), за свои услуги Geopols будет получать фиксированную плату — $62,5 тыс. в месяц.

Возможность введения новых санкций в отношении России прописана в проекте оборонного бюджета США (еще не принят) и нескольких законопроектах, подготовленных конгрессменами.