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ВЭБ.РФ привлек новых лоббистов в США для защиты от санкций
Госкорпорация привлекла новую компанию для лоббирования своих интересов в США. Ранее для этого были наняты республиканец Джон Суини и юрфирма White&Case. Формирование пула консультантов на данном этапе закончено, пояснили в ВЭБе
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Госкорпорация ВЭБ.РФ привлекла консультантов из организации Geopols (Geopolitical Solutions) для PR-сопровождения и лоббирования своих интересов в США. Это следует из раскрытия информации из базы данных американского Минюста, осуществленной по закону FARA о регистрации иностранных агентов.

Контракт о найме был заключен некоммерческой организацией «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ), которая представляет интересы ВЭБ.РФ, говорится в опубликованных документах. Контракт с МЦПЗ со стороны Geopols подписала ее руководитель Грэйс Фенстермейкер. 

МЦПЗ был создан в 2015 году, он представлял интересы Минюста России за рубежом в спорах с бывшими акционерами ЮКОСа. Возглавляет центр бывший директор департамента экономического сотрудничества МИДа Андрей Кондаков, следует из опубликованных материалов.

В обязанности Geopols входит предоставление российской госкорпорации PR-услуг и исследований, что может включать в себя встречи с представителями правительства США и СМИ в связи с возможностью введения новых санкций, которые могут повлиять на деятельность ВЭБ.РФ. Контракт рассчитан на 12 месяцев (к работе Фенстермейкер приступила 1 октября), за свои услуги Geopols будет получать фиксированную плату — $62,5 тыс. в месяц.

Возможность введения новых санкций в отношении России прописана в проекте оборонного бюджета США (еще не принят) и нескольких законопроектах, подготовленных конгрессменами.

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Действующий от имени ВЭБ.РФ МЦПЗ уже заключил контракт с другим лоббистом — Мэттью Джей Лауэром, следует из базы данных FARA. Он будет предоставлять экспертизу политической ситуации во внутренней политике США и курировать взаимодействие российской госкорпорации со СМИ. Размер вознаграждения Лауэра не раскрывается.

Фенстермейкер и Лауэр уже работали с российскими бизнесменами, но тогда значились как представители компании Qorvis. Весной 2018 года российские миллиардеры Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко наняли их, после того как в январе того же года попали в так называемый кремлевский список американского Минфина, писал РБК. Кроме того, Фенстермейкер и Лауэр представляли интересы проекта «Ямал СПГ», подконтрольного попавшему под санкции США НОВАТЭКу, сообщал РБК. Однако позже НОВАТЭК сменил лоббистов, писал Forbes. В контрактах с ВЭБ.РФ упоминания об аффилиации Фенстермейкер и Лауэр с Qorvis не фигурируют.

В июле госкорпорация подписала контракт с юридической фирмой White & Case. А в сентябре ВЭБ.РФ привлек для лоббирования своих интересов влиятельного республиканца, бывшего конгрессмена Джона Суини. В задачи и юрфирмы, и Суини входят встречи с чиновниками правительства США насчет «потенциальных новых санкций», которые могут повлиять на деятельность ВЭБа.

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На данном этапе формирование пула консультантов закончено, сообщили РБК в пресс-службе ВЭБа. «Все консультанты взаимодействуют друг с другом, и их функционал не дублируется», — заверили там.

Ранее старший вице-президент правового блока госкорпорации Игорь Краснов сообщил РБК, что ВЭБ сейчас готовит для американского бизнеса и исполнительных органов «Белую книгу» (White Paper) — документ, в котором будет излагаться, чем является ВЭБ сегодня, какие у него основные направления работы, цели и задачи. До американских партнеров важно донести, что ВЭБ не является государственным банком, как он ошибочно характеризуется в том числе в американских санкционных документах. Но главная задача ВЭБа, подчеркнул Краснов, — говорить с американцами не о санкциях, а о новой повестке организации как института развития и о потенциальных совместных проектах. White Paper будет размещена на сайте ВЭБ.РФ ориентировочно в ноябре, указали в пресс-службе госкорпорации.

После того как ВЭБ летом 2018 года возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, госкорпорация изменила функционал: теперь она концентрируется на выполнении майского указа президента и участии в нацпроектах, вложениях в цифровую экономику и другие инновационные отрасли, малый бизнес и т.д. Основным направлением работы ВЭБа должно стать и создание комфортной городской среды в крупнейших городах России, кроме столиц, предполагающее в том числе строительство очистных сооружений, обновление транспорта, создание современного жилья и т.д.

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Павел Казарновский
Теги: Россия - США, ВЭБ, санкции
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