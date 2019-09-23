ВЭБ раскрыл детали стратегии в США на фоне санкций

Кто такой Джон Суини

Суини обязался оказывать в интересах ВЭБа юридические услуги, которые «могут включать потенциальные встречи с правительственными чиновниками США по вопросам потенциальных новых санкций (именно новых, а не существующих), способных затронуть деятельность ВЭБ.РФ», следует из его письма в адрес МЦПЗ. ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и не может привлекать у американских лиц долговое финансирование сроком более 14 дней.

Джону Суини 64 года, и он более всего известен тем, что 43-й президент США Джордж Буш-младший однажды назвал его крутым (kick-ass) конгрессменом за агрессивный политический стиль. В последние годы Суини лоббировал в США интересы консорциума Nord Stream 2 и украинского олигарха Игоря Коломойского, а в 2016–2017 годах был членом переходной президентской команды Дональда Трампа.

«[Бывший] конгрессмен Джон Суини — республиканец, очень известный человек. Он обладает желанием помочь в том смысле, что он прекрасно понимает, что в интересах двух стран нормально работать и нормально сотрудничать, увеличить товарооборот. Он публично говорил много раз, что стремится к тому, чтобы российские и американские компании успешно сотрудничали», — сказал РБК старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

Зачем это ВЭБу

«Мы следим за законопроектами о новых санкциях, которые рассматриваются в конгрессе США», — пояснил РБК Краснов, приведя в пример законопроекты DASKA, DETER и последний законопроект о бюджете Пентагона на 2020 финансовый год, одна из версий которого включает дополнительные санкции США против российского суверенного долга. «К новым санкциям мы относимся так: мы их отслеживаем, мы, конечно, считаем, что дополнительные санкции будут вредить всем, не только ВЭБу, но и другим компаниям, в том числе и американским», — добавил Краснов.

У ВЭБа по-прежнему в обращении находятся еврооблигации разных серий, где инвесторами выступают в том числе американские компании.

«Не забывайте также, что под управлением ВЭБ.РФ находятся пенсионные накопления 39 млн российских граждан, так называемых молчунов. Мы сейчас пытаемся наладить нормальный диалог и объяснить, какие проекты мы можем вместе реализовывать», — говорит вице-президент ВЭБа.

Каким может быть сотрудничество с США

Но главная задача, подчеркивает Краснов, — говорить с американцами не о санкциях, а о новой повестке и статусе ВЭБа и о потенциальных совместных проектах. «Мы исходим из того, что если в результате наших действий получится повлиять на деловой климат, то проектов с участием международных финансовых институтов будет больше», — сказал он.

По словам Краснова, ВЭБ сейчас готовит для американского бизнеса и исполнительных органов «Белую книгу» — документ, в котором будет излагаться, чем является ВЭБ сегодня, какие у него основные направления работы, цели и задачи. До американских партнеров важно донести, что ВЭБ не является «государственным банком», как он ошибочно характеризуется в том числе в американских санкционных документах. «Зачастую в США просто не понимают наш новый статус и что такое институт развития. Поэтому мы говорим: мы — НКО. В США неверно думают, что ВЭБом владеет государство. Мы объясняем: нами нельзя владеть, у нас нет долей, нет акций, — подчеркивает топ-менеджер. — Никакие государственные органы не могут давать прямых указаний, как нам жить и как работать. Это прописано в законе. Мы в этом смысле, будучи НКО, достаточно саморегулируемы».

В законопроекте DETER сенаторов Марко Рубио и Криса Ван Холлена под суверенным долгом России, на который распространяется потенциальный запрет инвестирования, понимается в том числе долг структур, подконтрольных российскому правительству. Вполне возможно, что американские законодатели включают сюда и ВЭБ.

В то же время рейтинговое агентство S&P заявляло летом, что ВЭБ.РФ в последнее время фактически стал «квазибюджетным подразделением» российского правительства.

Как меняется ВЭБ

Госкорпорация после того, как ее возглавил бывший вице-премьер Игорь Шувалов, сменила название на ВЭБ.РФ и получила новый статус госкорпорации развития. Летом 2018 года правительство утвердило меморандум о финансовой политике ВЭБа (.pdf), в котором, в частности, провозглашается принцип открытости (прозрачности) и использования «лучших практик корпоративного управления». В предыдущие годы госкорпорация из-за вложений в проекты с низкой окупаемостью несла рекордные убытки — только в 2017 году убыток составил 287,7 млрд руб., но в 2018 году потери сократились более чем на 100 млрд руб.

Теперь госкорпорация концентрируется на выполнении майских указов президента и участии в нацпроектах, вложениях в инновационные отрасли — цифровую экономику, малый бизнес и т.д. Одним из основных направлений работы ВЭБа, по идее Шувалова, стало создание комфортной городской среды. Сейчас госкорпорация отобрала проекты для 100 крупнейших городов России (за исключением Москвы и Петербурга), предполагающие строительство очистных сооружений, обновление городского транспорта, создание современного жилищного фонда, преобразование сервиса в городах и т.п., рассказывал Шувалов на недавней встрече с премьером Дмитрием Медведевым. На этой же встрече он попросил главу правительства согласовать выделение на эти цели 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Краснов рассказал, что до конца года могут состояться поездки руководства госкорпорации для участия во встречах в американских деловых кругах, госкорпорация планирует обсудить с американскими коллегами «проекты развития», для презентации ВЭБ подготовил пайплайн проектов, отметил топ-менеджер. «Если вы обратите внимание, когда с американцами идет нормальное обсуждение, нормальная работа, и они понимают цели и задачи такого проекта, если это необходимо, то можно получить и соответствующее разрешение OFAC (санкционная служба Минфина США. — РБК). Недавно мы привлекли деньги от Японского банка развития (JBIC), напрямую на счета ВЭБа, и OFAC не возражала, дала соответствующее разрешение [японским партнерам]», — рассказал вице-президент ВЭБа.

«Потенциал для совместных проектов в настоящее время остается невысоким, так как отношения между странами отравлены санкциями», — предупреждает старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергей Гришунин. Избавиться от образа госбанка ВЭБу будет сложно, сотрудничество, если даже оно и случится, еще долгое время будет носить имиджевый характер, предполагает эксперт. «Политика сейчас главенствует над экономикой, и в среднесрочной перспективе возможностей широкомасштабного сотрудничества между Россией и Западом ждать не стоит», — говорит Гришунин. Но в любом случае лоббизм может быть полезен, так как помогает построить мосты под будущее сотрудничество в случае геополитической «оттепели», заключает эксперт.