ВЭБ стал претендентом на использование средств из ФНБ внутри России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,59 +0,18 EUR Бирж. 73,57 +0,22 Brent 58,32 -0,19% USD Нал. 65,89 65,15 EUR Нал. 73,88 73,06 USD ЦБ 65,60 +0,17 EUR ЦБ 73,41 +0,29 EUR/USD 1,1218 +0,0006 BTC/USD Бирж. 11 272,00 -129,00 IMOEX 2 668,59 -0,79% RTSI 1 281,91 -0,94% DJIA 25 897,71 -1,48% Nasdaq 7 863,41 -1,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+41,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,88%) прогноз ING к 30.09.19
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+41,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,88%) прогноз ING к 30.09.19
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 65,6 (+0,17) Quote, 12:24
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 73,41 (+0,29) Quote, 12:24
Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата Политика, 15:09 Миллениалы меняют travel-индустрию: как путешествует современная молодежь Pro, 15:04 Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали Общество, 14:51 Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Общество, 14:50 В Парке Горького допустили участие Кипелова в фестивале в день протеста Общество, 14:41 В Киеве отказали России в праве требовать поставки воды из Днепра в Крым Политика, 14:39 Второй за неделю дубль Бакаева и достижение Дзюбы. Все голы тура РПЛ Спорт, 14:39 Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России Финансы, 14:36 Пожары в Сибири и на Аляске угрожают растопить льды Арктики Зеленая экономика, 14:33  На «Святой Руси» в Нижегородской области произошел пожар Общество, 14:29 Как инвестировать в зарубежную недвижимость с бюджетом от €100 тыс. Недвижимость, 14:25 Адвокат заявила о непризнании вины избитой на митинге девушкой Общество, 14:21 ВЭБ стал претендентом на использование средств из ФНБ внутри России Финансы, 14:18 Почему банки навязывают непрошеные финансовые услуги и что с этим делать Quote, 14:13
Финансы ,  
0 
ВЭБ стал претендентом на использование средств из ФНБ внутри России
ВЭБ будет просить правительство использовать средства ФНБ для проектов по развитию общественного транспорта в регионах. Власти пока спорят, можно ли инвестировать деньги из резервов внутри страны
Игорь Шувалов и Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ будет просить согласия премьер-министра Дмитрия Медведева на использование средств Фонда национального благосостояния для финансирования проектов по обновлению общественного городского транспорта. Об этом на встрече с Медведевым заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

По его словам, ВЭБ будет заниматься развитием 100 крупнейших городов России (за исключением Москвы и Петербурга). Это будут проекты чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах, перечислил Шувалов.

В частности, ВЭБ вместе с Минфином обсуждает обновление общественного городского транспорта при партнерстве с «Трансмашхолдингом» и «Синарой». «С «Трансмашхолдингом» у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города. Будем просить вашего согласия задействовать для этих целей средства Фонда национального благосостояния. А с Минфином в рабочем порядке мы конкретные детали таких проектов прорабатываем», — сказал Шувалов.

Спор об излишках ФНБ

Шувалов впервые озвучил запрос ВЭБа на использование денег из ФНБ. В правительстве сейчас идет обсуждение возможности использования средств из фонда. ФНБ пополняется за счет сверхдоходов от нефти, по закону тратить средства ФНБ нельзя до момента, пока объем ликвидных средств фонда не превысит 7% ВВП. Это должно произойти уже в 2020 году, и сейчас власти обсуждают, во что они будут инвестировать дополнительные средства. Минфин неоднократно подчеркивал, что бюджетное правило, в соответствии с которым дополнительные нефтяные доходы идут не в экономику, а в резервы, позволило заметно снизить зависимость рубля от цен на нефть.

Экономика
Российский ФНБ за месяц вырос в два раза до $124 млрд

Глава ВЭБа предлагает тратить деньги из ФНБ на внутрироссийские проекты. Эту же идею в отношении отдельных проектов озвучивал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. При этом он обещал не инвестировать во внутреннюю экономику все допдоходы ФНБ. «Эти ресурсы, во-первых, надо беречь с точки зрения сохранения резервов. Во-вторых, мы должны смотреть на влияние на денежную ситуацию», — говорил Силуанов. ФНБ может выступить одним из инвесторов в газохимический комплекс в Усть-Луге (наряду с ВЭБом, ВТБ, Газпромбанком, «Русгаздобычей»). Неправильно «сидеть на деньгах, когда извне притоков инвестиций не так много», подчеркивал Силуанов.

Однако использование запасов ФНБ внутри страны будет влиять на скорость снижения ключевой ставки Центробанком. «Это означает, что мы восстанавливаем зависимость внутренних показателей от изменения цены на нефть», — предупреждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Если же власти все-таки решат инвестировать средства ФНБ внутри страны, эти вложения должны вести к повышению потенциальных темпов экономического роста, подчеркивала Набиуллина: «Тогда проинфляционного эффекта будет меньше, и нам не нужно будет реагировать денежно-кредитной политикой».

РБК направил запросы в ЦБ, Минфин и ВЭБ.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, ФНБ
Материалы по теме
Российский ФНБ за месяц вырос в два раза до $124 млрд
Экономика
В Госдуме отклонили идею правительства о поддержке экспорта за счет ФНБ
Экономика
Минфин обязали согласовать с Банком России поддержку экспорта за счет ФНБ
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter