ВЭБ стал претендентом на использование средств из ФНБ внутри России

ВЭБ будет просить правительство использовать средства ФНБ для проектов по развитию общественного транспорта в регионах. Власти пока спорят, можно ли инвестировать деньги из резервов внутри страны

Игорь Шувалов и Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ будет просить согласия премьер-министра Дмитрия Медведева на использование средств Фонда национального благосостояния для финансирования проектов по обновлению общественного городского транспорта. Об этом на встрече с Медведевым заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

По его словам, ВЭБ будет заниматься развитием 100 крупнейших городов России (за исключением Москвы и Петербурга). Это будут проекты чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах, перечислил Шувалов.

В частности, ВЭБ вместе с Минфином обсуждает обновление общественного городского транспорта при партнерстве с «Трансмашхолдингом» и «Синарой». «С «Трансмашхолдингом» у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города. Будем просить вашего согласия задействовать для этих целей средства Фонда национального благосостояния. А с Минфином в рабочем порядке мы конкретные детали таких проектов прорабатываем», — сказал Шувалов.

Спор об излишках ФНБ

Шувалов впервые озвучил запрос ВЭБа на использование денег из ФНБ. В правительстве сейчас идет обсуждение возможности использования средств из фонда. ФНБ пополняется за счет сверхдоходов от нефти, по закону тратить средства ФНБ нельзя до момента, пока объем ликвидных средств фонда не превысит 7% ВВП. Это должно произойти уже в 2020 году, и сейчас власти обсуждают, во что они будут инвестировать дополнительные средства. Минфин неоднократно подчеркивал, что бюджетное правило, в соответствии с которым дополнительные нефтяные доходы идут не в экономику, а в резервы, позволило заметно снизить зависимость рубля от цен на нефть.