Украинский митрополит объяснил свои слова о подчинении Константинополю

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский канонической Украинской православной церкви, настоятель Спасо-Преображенского собора Александр Драбинко заявил РБК, что не принимал решения стать клириком Константинопольского патриархата.

«Я не принимал пока решений и не делал заявлений. Это интерпретация моего теоретического комментария», — сказал Драбинко.

Он подчеркнул, что никаких заявлений не делал, в интервью были только рассуждения. «Если считать, что восстановлена Киевская митрополия упразднением акта 1686 года, то можно считать и духовенство Украины всех православных конфессий клириками Вселенского патриархата», — сказал митрополит.

Ранее в эфире украинского телеканала «Громадьске» Драбинко объявил, что после отмены решения о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату Украина стала территорией, которая входит в Константинопольский патриархат. «С этого момента все мы на сегодняшний день являемся клириками Константинопольской церкви», — заметил он.

Драбинко ранее выступал за автокефалию УПЦ. Так, в мае он написал в своей статье, что автономность украинской православной церкви от РПЦ необходима. Также он обвинил Россию в попытке аннексировать Украину. По его словам, невозможно сочетать лояльность к своей стране и лояльность «пропагандирующей идеологию русского мира московской церковной структуре».

15 октября РПЦ разорвала евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом из-за предоставления автокефалии украинской церкви. Руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион подчеркивал, что Константинопольский патриархат «самоликвидировался» как центр мирового православия.