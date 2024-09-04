Депутаты Рады не смогли уволить Марьяну Безуглую
Депутаты Верховной рады не смогли снять нардепа и члена партии «Слуга народа» Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны, сообщил в телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк.
«Постановление о Марьяне провалили. «За» — 205». Она остается заместителем комитета», — написал он. Для одобрения этой инициативы необходима поддержка 226 парламентариев. Поддержали отстранение Безугловой 124 депутата от правящей партии «Слуга народа».
Нардеп неоднократно критиковала военное руководство Украины. В начале июля она заявила, что подала в Группу быстрого реагирования, Службу безопасности Украины (СБУ), офис генпрокурора и в Минобороны обвинение в адрес главкома ВСУ Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного в том, что они, по ее словам, предоставляли «ложные сведения».
Также Безуглая обвиняла Сырского и его коллег в том, что они не верят в «победу Украины». Причиной катастрофы первого F-16 она назвала «ракету, выпущенную из зенитного ракетного комплекса Patriot, на фоне дискоординации между военными подразделениями.
Нардеп попала в базу сайта «Миротворец». Авторы публикации обвинили ее в дискредитации органов власти и Вооруженных сил Украины, действиях, направленных на раскол гражданского общества, и распространении гостайны. Деятельность Безуглой в период с 2022 по 2024 год назвали системной и спланированной в интересах России.
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