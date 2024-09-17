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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко заявил о договоренностях с Россией и Украиной о полетах дронов

Лукашенко: Белоруссия отказалась освещать в СМИ залеты дронов России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Минск не будет освещать факты залетов украинских и российских дронов, сказал Лукашенко. Вместе с тем он заявил, что Запад рассматривает Белоруссию в качестве места эскалации «из-за затишья на фронте»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Минск договорился с Киевом не освещать в СМИ случаи нарушения госграницы российскими и украинскими беспилотниками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников — и российских, и украинских — на нашу территорию», — сказал он на патриотическом форуме в Минске.

Случаи залета дронов на территорию Белоруссии он объяснил новизной данного вида вооружений для России и Украины, а также работой систем радиоэлектронной борьбы, которые сбивают аппараты с курса. Лукашенко также заявил, что один из дронов нашли «аж под Бобруйском — в центре Беларуси». «И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает. Мы договорились», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Лукашенко также заявил, что на Западе рассматривают Белоруссию в качестве «возможного места эскалации». «Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше — русского. Это затишье, которое наступило на фронте, им не надо», — считает глава государства. По его словам, США призывают Украину «атаковать инфраструктуру» вблизи южной границы Белоруссии, «если сложатся обстоятельства». Причиной стали российские дроны, которые летают рядом с республикой, добавил Лукашенко.

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Александр Лукашенко
«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — сказал он. Президент вновь исключил возможность участия белорусской армии в конфликте на Украине. «Мы это никогда не сделаем, если чужой сапог не ступит на нашу землю», — заключил глава государства.

11 сентября Белоруссия усилила охрану границ с Украиной для защиты от диверсантов. Поводом в том числе называлось вторжение украинских военнослужащих в Курскую область.

В августе Лукашенко утверждал об уничтожении нескольких воздушных целей, летевших со стороны Украины. В начале сентября Минобороны Белоруссии сообщило о сбитых беспилотниках, нарушивших границу, но не уточнило, откуда и кем они были запущены.

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Белоруссия Александр Лукашенко Третья мировая война Россия Украина беспилотники
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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