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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко исключил, что он завтра «аддасць загад — пойдуць туды»

Лукашенко заявил, что не отдаст приказ воевать за границами Белоруссии
Сюжет
Военная операция на Украине
Белоруссия будет воевать только тогда, когда к ней «придут с плохими намерениями», сказал Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдавал и не будет отдавать приказ идти воевать за пределы Белоруссии, передала БелТА.

«Плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации: «Да Лукашенко то, да он это…». Да он завтра «аддасць загад — пойдуць туды (отдам приказ — они пойдут туда. — РБК)», — сказал он.

«Нiякiх загадаў», (приказов. — РБК) никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — сказал Лукашенко.

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Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Лукашенко после начала спецоперации на Украине не раз заверял, что белорусская армия не принимает участия в военной операции, и исключал атаку со стороны Минска. Тем не менее группировка белорусских войск на границе была усилена. 13 июля этого года Лукашенко объявил, что напряженности на белорусско-украинской границе больше нет, и приказал отвести оттуда войска.

6 августа ВСУ начали попытку наступления в Курской области России, бои там продолжаются до сих пор. После этого, 10 августа, Лукашенко вновь приказал выдвинуть войска к украинской границе. В приграничье начали переброску воинских частей, сил специальных операций, реактивных систем «Полонез» и комплексов «Искандер».

25 августа украинский МИД потребовал от Минска «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня».

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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