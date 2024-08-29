Лукашенко исключил, что он завтра «аддасць загад — пойдуць туды»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдавал и не будет отдавать приказ идти воевать за пределы Белоруссии, передала БелТА.
«Плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации: «Да Лукашенко то, да он это…». Да он завтра «аддасць загад — пойдуць туды (отдам приказ — они пойдут туда. — РБК)», — сказал он.
«Нiякiх загадаў», (приказов. — РБК) никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — сказал Лукашенко.
Лукашенко после начала спецоперации на Украине не раз заверял, что белорусская армия не принимает участия в военной операции, и исключал атаку со стороны Минска. Тем не менее группировка белорусских войск на границе была усилена. 13 июля этого года Лукашенко объявил, что напряженности на белорусско-украинской границе больше нет, и приказал отвести оттуда войска.
6 августа ВСУ начали попытку наступления в Курской области России, бои там продолжаются до сих пор. После этого, 10 августа, Лукашенко вновь приказал выдвинуть войска к украинской границе. В приграничье начали переброску воинских частей, сил специальных операций, реактивных систем «Полонез» и комплексов «Искандер».
25 августа украинский МИД потребовал от Минска «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня».
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят