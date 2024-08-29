Белоруссия будет воевать только тогда, когда к ней «придут с плохими намерениями», сказал Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдавал и не будет отдавать приказ идти воевать за пределы Белоруссии, передала БелТА.

«Плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации: «Да Лукашенко то, да он это…». Да он завтра «аддасць загад — пойдуць туды (отдам приказ — они пойдут туда. — РБК)», — сказал он.

«Нiякiх загадаў», (приказов. — РБК) никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — сказал Лукашенко.

Лукашенко после начала спецоперации на Украине не раз заверял, что белорусская армия не принимает участия в военной операции, и исключал атаку со стороны Минска. Тем не менее группировка белорусских войск на границе была усилена. 13 июля этого года Лукашенко объявил, что напряженности на белорусско-украинской границе больше нет, и приказал отвести оттуда войска.

6 августа ВСУ начали попытку наступления в Курской области России, бои там продолжаются до сих пор. После этого, 10 августа, Лукашенко вновь приказал выдвинуть войска к украинской границе. В приграничье начали переброску воинских частей, сил специальных операций, реактивных систем «Полонез» и комплексов «Искандер».

25 августа украинский МИД потребовал от Минска «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня».