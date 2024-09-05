Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу беспилотников

Дроны не впервые сбивают над белорусской территорией, аналогичный случай произошел в августе. Тогда Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства

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Белорусские военные зафиксировали ночью беспилотники, которые нарушили границу страны. БПЛА были уничтожены, сообщили в Минобороны страны.

«Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены», — заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов, добавив, что начата проверка. Откуда были запущены дроны, в сообщении не уточняется.

Лукашенко пообещал, что «провокации» Украины не останутся без ответа Политика

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов писал со ссылкой на мониторинговые паблики, что дрон зашел в воздушное пространство в небе над Гомелем, по предварительным данным, он рухнул за пределами города. Местные жители сообщали о взрывах.

Белорусский президент Александр Лукашенко говорил, что еще несколько воздушных целей ПВО уничтожила вечером 9 августа, предположительно, это были дроны, летевшие с территории Украины. Он обвинил ВСУ в нарушении воздушного пространства республики и пообещал, что «без ответа любые провокации не останутся».