Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу беспилотников
Белорусские военные зафиксировали ночью беспилотники, которые нарушили границу страны. БПЛА были уничтожены, сообщили в Минобороны страны.
«Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены», — заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов, добавив, что начата проверка. Откуда были запущены дроны, в сообщении не уточняется.
Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов писал со ссылкой на мониторинговые паблики, что дрон зашел в воздушное пространство в небе над Гомелем, по предварительным данным, он рухнул за пределами города. Местные жители сообщали о взрывах.
Белорусский президент Александр Лукашенко говорил, что еще несколько воздушных целей ПВО уничтожила вечером 9 августа, предположительно, это были дроны, летевшие с территории Украины. Он обвинил ВСУ в нарушении воздушного пространства республики и пообещал, что «без ответа любые провокации не останутся».
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