 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу беспилотников

Минобороны Белоруссии: уничтожены нарушившие границу беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны не впервые сбивают над белорусской территорией, аналогичный случай произошел в августе. Тогда Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства

Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу беспилотников
Video

Белорусские военные зафиксировали ночью беспилотники, которые нарушили границу страны. БПЛА были уничтожены, сообщили в Минобороны страны.

«Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены», — заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов, добавив, что начата проверка. Откуда были запущены дроны, в сообщении не уточняется.

Лукашенко пообещал, что «провокации» Украины не останутся без ответа
Политика
Александр Лукашенко

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов писал со ссылкой на мониторинговые паблики, что дрон зашел в воздушное пространство в небе над Гомелем, по предварительным данным, он рухнул за пределами города. Местные жители сообщали о взрывах.

Белорусский президент Александр Лукашенко говорил, что еще несколько воздушных целей ПВО уничтожила вечером 9 августа, предположительно, это были дроны, летевшие с территории Украины. Он обвинил ВСУ в нарушении воздушного пространства республики и пообещал, что «без ответа любые провокации не останутся».

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белоруссия беспилотники дроны ПВО
Материалы по теме
Брянский губернатор рассказал о сбитом беспилотнике
Политика
Мэр Новороссийска сообщил о закрытии пляжей на фоне атаки морских дронов
Политика
Лукашенко исключил, что он завтра «аддасць загад — пойдуць туды»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Стать лучшим во всем: 13 идей, которыми вдохновлялись миллионыPro, 11:08
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:01
Путин ответил на слова премьера Малайзии о переговорах с УкраинойПолитика, 11:01
Костин заявил, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в РПЛСпорт, 10:56
Путин: «Складывается впечатление, что Украиной управляют «инопланетяне»Политика, 10:54
Путин рассказал о встрече с Дуровым один раз в жизниТехнологии и медиа, 10:53
ВТБ приобрел Первую грузовую компаниюБизнес, 10:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин поручил давать многодетным ₽1 млн на погашение ипотеки во всем ДФОНедвижимость, 10:48
Путин заявил об очень больших потерях ВСУ в приграничьеПолитика, 10:46
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 10:46
На всех этапах: какую роль играет искусственный интеллект в страхованииТренды, 10:45
Деньги в «цифре»: как в Индии развивают цифровую рупиюОтрасли, 10:44
Путин назвал, что может стать основой для переговоров с УкраинойПолитика, 10:39
Путин предложил задуматься, что ответ России на атаки сделает с ЕвропойПолитика, 10:39