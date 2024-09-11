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Военная операция на Украине ,  
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Белоруссия усилила охрану границ для защиты от диверсантов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vital Hil / Shutterstock
Фото: Vital Hil / Shutterstock

Белорусские пограничники усилили охрану рубежей с Украиной, чтобы не допустить проникновения в страну диверсионно-разведывательных групп, заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, передает БелТА.

Он отметил, что в ведомстве проанализировали действия украинских военных в Курской области. «В связи с напряженной обстановкой у южных рубежей Белоруссии в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск», — добавил он, отметив, что их основная цель — не допустить захода Вооруженных сил Украины на территорию республики и обеспечить безопасность граждан.

С 6 августа продолжаются бои с украинскими силами в Курской области. По данным на 12 августа, под контроль ВСУ перешли 28 населенных пунктов — с тех пор данные не обновляли. Власти приграничных Брянской и Белгородской областей сообщали о предотвращении попыток диверсантов зайти в регионы. В Совбезе Белоруссии 8 сентября заявили о 14 тыс. украинских военных у границы.

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Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

18 августа Лукашенко заявил о переброске трети личного состава белорусской армии к границе с Украиной. В Госпогранслужбе Украины в свою очередь сообщили, что не наблюдают увеличения войск у границы, и обвинили белорусского президента в нагнетании обстановки. Ранее глава центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко связывал стягивание белорусских сил к границе с попыткой отвлечь украинскую армию на это направление, чтобы помочь России.

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Теги
Белоруссия Украина диверсанты Курская область ВСУ
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