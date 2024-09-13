 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Совет безопасности: Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Сергей Шойгу (справа) и Ким Чен Ын
Сергей Шойгу (справа) и Ким Чен Ын (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБ, опубликованном на сайте ведомства.

В столице КНДР находится с визитом российская делегация во главе с Шойгу.

«Встречи в Пхеньяне прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей лидеров двух стран», — говорится в сообщении.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились почти два часа
Политика
Владимир Путин (слева на первом плане) и Ким Чен Ын (справа на первом плане) во время российско-корейских переговоров

В июне 2024 года президент России Владимир Путин впервые с 2000 года посетил с официальным визитом КНДР.

В ходе визита Путин подписал с северокорейским лидером договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В договоре отражены в том числе вопросы безопасности, он пришел на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сергей Шойгу Ким Чен Ын Пхеньян КНДР
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Ким Чен Ын поручил увеличить обогащение урана и готовиться к войне
Политика
Лидер КНДР заявил о намерении привести ядерное оружие в боевую готовность
Политика
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с наводнением в КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Глава РФС оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026Спорт, 12:22
Politico назвала возможный срок снятия ограничений на удары для ВСУПолитика, 12:19
ВСУ совершили три попытки прорваться через границу в Курской областиПолитика, 12:10
CNN узнал о высокой цене атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 12:05
Украина запросила у трех стран аварийную помощь в поставках электричестваПолитика, 12:04
Заплатили 20% НДС вместо 0%: как экспортеру взыскать убытки с контрагентаPro, 12:02
Такском и МетроЭлектроТранс подписали соглашение на Kazan Digital WeekРБК Компании, 12:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эстония отказалась играть с Белоруссией в Евролиге по пляжному футболуСпорт, 11:56
Дефицит дальнобойщиков в России: чем это грозит и что будет с ценамиАвто, 11:55
Легионер «Зенита» заявил, что «будет биться» за СоболеваСпорт, 11:53
СК рассказал об арестованных миллионах на счетах экс-замминистра обороныПолитика, 11:53
Полиция нашла одну из самых известных работ Бэнкси и задержала воровОбщество, 11:50
WSJ рассказала о переосмыслении роли танков под влиянием УкраиныПолитика, 11:49
Акции Adobe упали на 9% после отчета и слабых квартальных прогнозовИнвестиции, 11:47