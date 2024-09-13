Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБ, опубликованном на сайте ведомства.
В столице КНДР находится с визитом российская делегация во главе с Шойгу.
«Встречи в Пхеньяне прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей лидеров двух стран», — говорится в сообщении.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин впервые с 2000 года посетил с официальным визитом КНДР.
В ходе визита Путин подписал с северокорейским лидером договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
В договоре отражены в том числе вопросы безопасности, он пришел на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.
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