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Политика ,  
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Шойгу встретился с Асадом в Дамаске после визита к Ким Чен Ыну

Сергей Шойгу и Башар Асад
Сергей Шойгу и Башар Асад (Фото: Минобороны России)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Дамаск и обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы международной и региональной безопасности, сообщает пресс-служба сирийского лидера.

Кроме того, в ходе встречи участники обсудили двусторонние отношения Москвы и Дамаска и перспективы их укрепления, уточнили в канцелярии президента.

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Политика
Сергей Шойгу (справа) и Ким Чен Ын

До этого Шойгу находился в столице Северной Кореи Пхеньяне. 13 сентября он провел с лидером КНДР Ким Чен Ыном встречу.

Последний раз Шойгу посещал Дамаск для встречи с Асадом в 2022 году, когда был еще министром обороны России. Они обсудили тему совместной борьбы с терроризмом и гуманитарное содействие Москвы сирийскому населению.

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Сирия Дамаск Сергей Шойгу Башар Асад
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Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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