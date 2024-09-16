Шойгу встретился с Асадом в Дамаске после визита к Ким Чен Ыну

Сергей Шойгу и Башар Асад (Фото: Минобороны России)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Дамаск и обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы международной и региональной безопасности, сообщает пресс-служба сирийского лидера.

Кроме того, в ходе встречи участники обсудили двусторонние отношения Москвы и Дамаска и перспективы их укрепления, уточнили в канцелярии президента.

До этого Шойгу находился в столице Северной Кореи Пхеньяне. 13 сентября он провел с лидером КНДР Ким Чен Ыном встречу.

Последний раз Шойгу посещал Дамаск для встречи с Асадом в 2022 году, когда был еще министром обороны России. Они обсудили тему совместной борьбы с терроризмом и гуманитарное содействие Москвы сирийскому населению.