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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал не всегда правдивыми публикации о поставках ракет из Ирана

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Публикации о передаче Ираном в Россию баллистических ракет малой дальности не всегда правдивы. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о поставках партии таких ракет.

«Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности», — заявил он (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Россия развивает с Ираном сотрудничество и диалог в разных сферах, «включая самые чувствительные области», и она будет «продолжать это делать в интересах народов наших двух стран».

О передаче России иранских баллистических ракет написала 6 сентября The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные лица из Европы и США.

На следующий день о передаче ракет со ссылкой на два источника, знакомых с разведданными, также сообщил CNN.

Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций опровергло факт передачи и отметило, что позиция Ирана по украинскому конфликту остается неизменной.

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В Белом доме неоднократно заявляли, что Москва якобы намерена закупить баллистические ракеты у Ирана. В ноябре 2023 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию и отметил лишь, что у России и Ирана «развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества».

Западные страны также обвиняли Тегеран в передаче Москве беспилотников. И Россия, и Иран эти обвинения отвергали. При этом в ноябре 2022 года иранские власти признали, что передали российской стороне партию дронов до начала военной операции на Украине.

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