Воробьев объяснил ограничения на трудоустройство мигрантов в Подмосковье
В Московской области есть сферы, где нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без нее, заявил «РИА Новости» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, усиление контроля за мигрантами произойдет в строительной отрасли и логистике, в медицинской, образовательной сферах и предоставлении социальных услуг для них ограничат доступ в трудоустройстве по патентам. Также Воробьев счел необходимым отказ от привлечения иностранных граждан к торговле алкоголем, табаком и уличному общепиту.
«Есть экономика, а есть безопасность, — сказал он. — Уверен, бизнес найдет грамотное и рациональное решение во всех сферах, где нельзя использовать мигрантов».
О планах ввести запрет с 1 января 2025 года на работу мигрантов в ряде сфер ранее объявила зампред правительства Московской области Наталия Масленкина. Речь шла о сферах уличного питания, спорта, досуга, здравоохранения, образования и соцуслуг. Для подобного трудоустройства крайне важно качественное знание русского языка, потому что это подразумевает «работу с населением», отмечала Масленкина.
Президент России Владимир Путин говорил о необходимости обсуждения миграционной политики. По его словам, стране нужны квалифицированные специалисты «со знанием языка и традиций». Вместе с тем он признавал потребность в мигрантах из-за кадрового дефицита, который ограничивает рост экономики.
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