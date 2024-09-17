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Воробьев объяснил ограничения на трудоустройство мигрантов в Подмосковье

Губернатор Подмосковья связал запрет на работу мигрантов с безопасностью
В Подмосковье с 1 января ограничат работу мигрантов в ряде сфер. «Есть экономика, а есть безопасность», — считает Воробьев. Он выразил надежду на то, что «бизнес найдет грамотное и рациональное решение»
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Московской области есть сферы, где нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без нее, заявил «РИА Новости» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, усиление контроля за мигрантами произойдет в строительной отрасли и логистике, в медицинской, образовательной сферах и предоставлении социальных услуг для них ограничат доступ в трудоустройстве по патентам. Также Воробьев счел необходимым отказ от привлечения иностранных граждан к торговле алкоголем, табаком и уличному общепиту.

«Есть экономика, а есть безопасность, — сказал он. — Уверен, бизнес найдет грамотное и рациональное решение во всех сферах, где нельзя использовать мигрантов».

О планах ввести запрет с 1 января 2025 года на работу мигрантов в ряде сфер ранее объявила зампред правительства Московской области Наталия Масленкина. Речь шла о сферах уличного питания, спорта, досуга, здравоохранения, образования и соцуслуг. Для подобного трудоустройства крайне важно качественное знание русского языка, потому что это подразумевает «работу с населением», отмечала Масленкина.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Риторика российских властей в отношении мигрантов ужесточилась после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали, исполнителями оказались четверо граждан Таджикистана. В частности, был одобрен режим спецвысылки иностранцев при нарушении закона и лишение российского паспорта за отказ от постановки на воинский учет.

Президент России Владимир Путин говорил о необходимости обсуждения миграционной политики. По его словам, стране нужны квалифицированные специалисты «со знанием языка и традиций». Вместе с тем он признавал потребность в мигрантах из-за кадрового дефицита, который ограничивает рост экономики.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Московская область Андрей Воробьев мигранты
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