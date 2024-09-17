Reuters узнал, что США расследуют всплеск импорта урана из Китая

С конца 2023-го, когда сенат США одобрил запрет импорта низкообогащенного урана из России, начал резко расти импорт урана из Китая. На этом фоне администрация Байдена начала расследование о возможном обходе санкций, узнал Reuters

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Администрация президента Джо Байдена начала расследование из-за резкого роста импорта урана из Китая начиная с конца 2023 года, опасаясь, что этот минерал реэкспортируется из России, выяснил Reuters.

В декабре 2023 года сенат США одобрил запрет импорта низкообогащенного урана из России. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года, однако оно предусматривает и временные отступления: до января 2028 года Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов может выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.

По данным Комиссии по международной торговле США, на которые ссылается Reuters, в месяц, когда был одобрен запрет на российский уран, поставки обогащенного урана из Китая в США взлетели до 242,9 тыс. т, хотя с 2020 по 2022 год Китай вообще не отправлял обогащенный уран в США. В мае этого года Китай снова отправил в США большое количество урана — свыше 123 тыс. т.

Одновременно с этим, согласно данным Всемирного банка, резко вырос импорт в Китай российского обогащенного урана, указывает Reutres.

«Министерство энергетики США вместе с другими соответствующими ведомствами внимательно отслеживает импорт из Китая, чтобы обеспечить надлежащую реализацию недавно принятого закона о запрете импорта российского урана», — заявил агентству представитель министерства.

В «Росатоме» отказались от комментариев.

Россия является крупнейшим в мире экспортером обогащенного урана. Как отмечает Reuters, импорт в США из России по состоянию на июль этого года составил 313 тыс. т, что, однако, на 30% меньше прошлогодних показателей.

11 сентября, выступая на совещании с правительством, российский президент Владимир Путин предложил подумать об «определенных ограничениях» на поставки некоторых товаров за рубеж — например, урана, титана или никеля — в условиях, когда другие страны ограничивают поток товаров в Россию. «Себе во вред только ничего не нужно делать», — добавил президент.

Москва не исключает прекращения поставок титана и урана в США, но не будет «рубить сплеча» в этом вопросе, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в ходе Медиасаммита БРИКС 14 сентября.