Сенат США одобрил запрет импорта низкообогащенного урана из России

Теперь документ должен подписать Джо Байден. Запрет будет введен до 2040 года, но у США будет право продолжать экстренные закупки российского урана вплоть до 2028-го. Москва считает западные санкции незаконными

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Сенат США вслед за палатой представителей одобрил законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, передает Bloomberg. Теперь его должен подписать президент Джо Байден. Ограничение начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Запрет распространяется на низкообогащенный уран, произведенный в России или одним из зарегистрированных в России предприятий. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года. Однако документом подразумеваются и временные отступления. Так, до января 2028 года Минэнеро США по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.

Как отмечает Bloomberg, Россия поставляет в США примерно 20% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком № 1. Эти продажи приносят Москве около $1 млрд ежегодно, но восполнение этих поставок может оказаться сложной задачей и сопряжено с риском повышения стоимости топлива примерно на 20% (до более чем $200 за фунт), отмечает агентство.

В январе текущего года глава американского управления по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявила, что США намерены совместно с союзниками добиться возможности производства низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок. По ее словам, США в сотрудничестве с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок. 20 апреля Байден сообщил, что США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана.

Белый дом ранее призвал к «долгосрочному запрету» на российский уран, который необходим для того, чтобы разблокировать около $2,7 млрд для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленных Конгрессом ранее в этом году, при условии, что будут установлены ограничения на импорт российского урана. «Это приоритет национальной безопасности, поскольку зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности, которая еще больше пострадала из-за войны России на Украине», — подчеркивалось в заявлении Белого дома.

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что позиции российской стороны на рынке урана «очень трудно переоценить», хотя он конкурентен.