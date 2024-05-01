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Война санкций ,  
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Сенат США одобрил запрет импорта низкообогащенного урана из России

Сенат США одобрил запрет импорта низкообогащенного урана из России
Сюжет
Война санкций
Теперь документ должен подписать Джо Байден. Запрет будет введен до 2040 года, но у США будет право продолжать экстренные закупки российского урана вплоть до 2028-го. Москва считает западные санкции незаконными
Фото: Владимир Жабрико / Ura.ru / ТАСС
Фото: Владимир Жабрико / Ura.ru / ТАСС

Сенат США вслед за палатой представителей одобрил законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, передает Bloomberg. Теперь его должен подписать президент Джо Байден. Ограничение начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Запрет распространяется на низкообогащенный уран, произведенный в России или одним из зарегистрированных в России предприятий. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года. Однако документом подразумеваются и временные отступления. Так, до января 2028 года Минэнеро США по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.

Как отмечает Bloomberg, Россия поставляет в США примерно 20% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком № 1. Эти продажи приносят Москве около $1 млрд ежегодно, но восполнение этих поставок может оказаться сложной задачей и сопряжено с риском повышения стоимости топлива примерно на 20% (до более чем $200 за фунт), отмечает агентство.

Bloomberg узнал о рассмотрении США запрета на импорт российского урана
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В январе текущего года глава американского управления по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявила, что США намерены совместно с союзниками добиться возможности производства низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок. По ее словам, США в сотрудничестве с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок. 20 апреля Байден сообщил, что США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана.

Белый дом ранее призвал к «долгосрочному запрету» на российский уран, который необходим для того, чтобы разблокировать около $2,7 млрд для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленных Конгрессом ранее в этом году, при условии, что будут установлены ограничения на импорт российского урана. «Это приоритет национальной безопасности, поскольку зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности, которая еще больше пострадала из-за войны России на Украине», — подчеркивалось в заявлении Белого дома.

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что позиции российской стороны на рынке урана «очень трудно переоценить», хотя он конкурентен.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
АЭС низкообогащенный уран уран импорт санкции США Россия
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