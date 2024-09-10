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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу исключил переговоры с Киевом из-за сил ВСУ в Курской области

Шойгу: переговоров с Киевом не будет, пока ВСУ не выкинут из Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Целью операции в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. По словам Шойгу, пока ВСУ не будут выбиты из региона, никакие мирные переговоры невозможны
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не выкинут» с территории Курской области, никаких переговоров с Киевом не будет, заявил секретарь Совбеза России и экс-министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

«Есть очень и очень существенный момент — это Курск. Это Курск, и здесь мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем», — сказал он.

Шойгу также заявил, что попытка Украины захватить Курскую АЭС — «не что иное, как верхний уровень терроризма». «До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними <…> вести не будем», — подчеркнул секретарь Совбеза.

6 августа силы ВСУ вторглись в Курскую область, там по сей день продолжаются бои. В регионе были объявлены режимы ЧС федерального значения и КТО. Из приграничных районов организован вывоз жителей.

К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек, остались еще 20 тыс., говорил  губернатор Алексей Смирнов. 12 августа он доложил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались примерно 2 тыс. человек.

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Президент Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией». Позже он заявил, что Киев при атаке на Курскую область ставил для себя несколько целей, в том числе остановку российского наступления в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в 1,5 раза.

В июне Путин предложил новые условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций. После начала курской операции ВСУ он заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

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Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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