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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов обсудил с военными и властями защиту жителей приграничья. Видео

Министр обороны Белоусов обсудил на совещании защиту жителей приграничья
Сюжет
Военная операция на Украине

Белоусов обсудил с военными и властями защиту жителей приграничья. Видео
Video

Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничья Курской, Белгородской и Брянской областей, сообщило военное ведомство. Министру рассказали о мерах по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры, а также обеспечения войск вооружением и техникой.

На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области, на этой — сел Успеновка и Борки.

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Андрей Белоусов Минобороны Курская область Брянская область Белгородская область
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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