Белоусов обсудил с военными и властями защиту жителей приграничья. Видео
Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничья Курской, Белгородской и Брянской областей, сообщило военное ведомство. Министру рассказали о мерах по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры, а также обеспечения войск вооружением и техникой.
На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении 10 населенных пунктов в Курской области, на этой — сел Успеновка и Борки.
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