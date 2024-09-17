Минобороны сообщило об ударах по девяти бригадам ВСУ в Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия ударила за прошедшие сутки в Курской области по подразделениям девяти украинских бригад, сообщил Минобороны в ежедневной сводке об обстановке в регионе.

Так, по его информации, авиация и артиллерия нанесли поражение 22-й, 41-й и 61-й механизированным, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины, а также 112-й и 129-й бригадам теробороны.

Бои шли в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Куриловка, Кругленькое, Зазулевка, Любимовка, Мирный, Махновка, Михайловка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Правда, Плехово, Русское Поречное и Толстый Луг.

Кроме того, за прошедшие сутки группировка «Север» сорвала четыре попытки атак противника на Любимовку, Малую Локню, Ольговку и Черкасскую Конопельку.

А при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу России к Веселому и Медвежью.