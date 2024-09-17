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Аресты генералов ,  
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Обвиняемого в хищении экс-директора парка «Патриот» отпустили из СИЗО

Сюжет
Аресты генералов
Вячеславу Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест. Бывший директор парка «Патриот» — фигурант дела о хищении 30 млн руб. экс-замминистра обороны Павла Попова. Их задержали в августе
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Вячеслав Ахмедов (Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»)

Бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова отпустили из СИЗО, передает ТАСС со ссылкой на решение 235-го гарнизонного военного суда. Ему изменили меру пресечения на домашний арест до 21 декабря.

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что Ахмедов и другой фигурант дела бывшего замминистра обороны Павла Попова — заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров — дали согласие на досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Источник РБК утверждал, что они дали показания на Попова.

Бывшего замминистра обороны Попова арестовали 29 августа, Ахмедова и Шестерова — за несколько недель до этого. Следствие считает, что в 2021-2024 годах они обогащались за счет парка «Патриот», похитив 30 млн руб. бюджетных средств.

В частности, указывали в СК, на эти средства производились строительство и ремонт дачи Попова размером порядка 3 га в Красногорском районе Подмосковья, а также осуществлялись поставки туда «различных материальных ценностей».

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Павел Попов
С помощью подчиненных генерал «принуждал» топ-менеджеров компаний-партнеров «Патриота» бесплатно выполнять строительные работы на своем участке, утверждают следователи. Фигурантам вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по которой — десять лет лишения свободы.

Попов занимал должность заместителя министра обороны с 2013 по 2024 год. В частности, он отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот». Генерал был уволен с военной службы после того, как на посту министра обороны Сергея Шойгу сменил Андрей Белоусов. По данным «Ъ», он отказался сотрудничать со следствием. Попов свою вину не признал.

Следователи нашли в собственности Попова и членов его семьи «многочисленные объекты недвижимости в престижных районах» Москвы, Подмосковья и Краснодарского края на сумму свыше 500 млн руб. В рамках уголовного дела устанавливается законность ее приобретения.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия суд хищение парк Патриот Минобороны Москва мошенничество домашний арест
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