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Политика ,  
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Внешнюю политику ЕС вместо Борреля будет курировать эстонка Каллас

Фон дер Ляйен: курировать внешнюю политику в новой Еврокомиссии будет Кая Каллас
Каллас, бывший премьер Эстонии, известна своей антироссийской позицией. Полномочия Борреля истекут 1 декабря
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая будет второй срок подряд возглавлять высший орган исполнительной власти в ЕС, опубликовала в Х имена новых комиссаров из своей команды.

Пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля займет экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Эстонское правительство она возглавляла с января 2021-го по июль 2024-го — политик была первой женщиной на этом посту. Каллас известна своей антироссийской позицией и выступлениями в поддержку Украины. При этом во время ее пребывания в должности стало известно, что ее муж владел долей в компании, которая занимается перевозкой грузов между Эстонией и Россией.

Полномочия Борреля истекут 1 декабря.

Также пост в Еврокомиссии получит член французского правительства, министр иностранных дел Стефан Сежурне — он станет комиссаром по промышленности и индустриальной стратегии.

Ранее Францию представлял Тьерри Брентон, он был еврокомиссаром по внутреннему рынку. Он объявил о своей отставке 16 сентября и сообщил, что его кандидатура в новый состав ЕК была выдвинута французскими властями, однако на последнем этапе обсуждения фон дер Ляйен попросила Париж отозвать имя Брентона «по личным причинам», которые она «ни разу не обсуждала напрямую» с ним.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

В составе ЕК осталось немало комиссаров, которые занимают посты в этом органе и сейчас. Среди них представитель Латвии Валдис Домбровскис — сейчас это исполнительный вице-президент, комиссар по торговле, в новой ЕК будет отвечать за экономику и производство; Оливер Вархели (представитель Венгрии, отвечал за расширение ЕС и отношения с соседями, на новом посту будет курировать вопросы здравоохранения и благополучия животных) и др.

Как ранее писало издание Politico, ЕС собирался ослабить влияние Венгрии в новом составе Еврокомиссии в качестве наказания за препятствование поддержке Украины, одним из вариантов могло быть изменение роли представителя Будапешта в ее составе на менее важную. Венгрия же хотела бы сохранить за своим представителем пост по вопросам расширения ЕС, в том числе из-за влияния на вопрос вступления Украины в союз.

Представленные кандидатуры должен будет утвердить Европарламент.

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Урсула фон дер Ляйен Жозеп Боррель Кая Каллас
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик
18 июня 1977 года
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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