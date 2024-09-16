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Политика ,  
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Еврокомиссар объявил об уходе в отставку из-за конфликта с фон дер Ляйен

Еврокомиссар Тьерри Бретон решил уйти с поста из-за конфликта с фон дер Ляйен
Тьерри Брентон пожаловался, что фон дер Ляйен попросила Францию отозвать его кандидатуру в последний момент «по личным причинам»
Тьерри Бретон
Тьерри Бретон (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Французский еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил об уходе с должности. Об этом он сообщил на своей странице в X.

«Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность моим коллегам, <...> членам Европарламента, государствам-членам и моей команде. Вместе мы неустанно трудились, чтобы продвигать амбициозную повестку дня ЕС. Для меня было честью и привилегией служить общим европейским интересам», — написал он.

К посту Бретон прикрепил письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В нем он упоминает, что в конце июля та попросила страны — члены Евросоюза выдвинуть своих кандидатов на должности еврокомиссаров на 2024–2029 годы. В сообщении фон дер Ляйен, по словам Бретона, содержалось указание направить по две кандидатуры или же по одной, если страна намерена выдвинуть действующего еврокомиссара на новый срок.

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«25 июля президент Эмманюэль Макрон выдвинул меня официальным кандидатом от Франции на второй мандат. <...> Несколько дней назад, на самом последнем этапе переговоров о составе будущей Еврокомиссии, вы попросили Францию отозвать мое имя по личным причинам, которые вы ни разу не обсуждали напрямую со мной», — написал Бретон.

По словам политика, фон дер Ляйен взамен предложила Франции более влиятельную роль в ЕК, что приведет к замене его кандидатуры.

«В свете этих последних событий — дополнительных доказательств сомнительного управления — я вынужден заключить, что я больше не могу исполнять мои обязанности [в ЕК]», — написал он.

Новый состав Еврокомиссии формируется каждые пять лет — после выборов в Европарламент. Сначала Евросовет предлагает кандидата в председатели Европейской комиссии, а Европарламент голосует за его утверждение. Одобрить кандидатуру необходимо абсолютным большинством голосов (половина общего числа членов Европарламента плюс один депутат).

Затем проходят выборы членов Еврокомиссии: Совет ЕС и председатель утверждают 26 оставшихся еврокомиссаров (по одному от каждой страны Евросоюза, кроме той, которую представляет председатель). Их кандидатуры выдвигают сами государства.

Фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок в июле, после этого начались переговоры о новом составе ЕК.

Politico писала, что фон дер Ляйен давит на отдельные страны ЕС, чтобы они выдвигали на посты комиссаров женщин. По словам трех дипломатов, говоривших с изданием на условиях анонимности, это требование коснулось по меньшей мере пяти стран, среди которых Мальта и Словения.

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Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен конфликт еврокомиссар отставка
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Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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