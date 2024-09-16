Еврокомиссар объявил об уходе в отставку из-за конфликта с фон дер Ляйен

Тьерри Брентон пожаловался, что фон дер Ляйен попросила Францию отозвать его кандидатуру в последний момент «по личным причинам»

Тьерри Бретон (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Французский еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил об уходе с должности. Об этом он сообщил на своей странице в X.

«Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность моим коллегам, <...> членам Европарламента, государствам-членам и моей команде. Вместе мы неустанно трудились, чтобы продвигать амбициозную повестку дня ЕС. Для меня было честью и привилегией служить общим европейским интересам», — написал он.

К посту Бретон прикрепил письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В нем он упоминает, что в конце июля та попросила страны — члены Евросоюза выдвинуть своих кандидатов на должности еврокомиссаров на 2024–2029 годы. В сообщении фон дер Ляйен, по словам Бретона, содержалось указание направить по две кандидатуры или же по одной, если страна намерена выдвинуть действующего еврокомиссара на новый срок.

«25 июля президент Эмманюэль Макрон выдвинул меня официальным кандидатом от Франции на второй мандат. <...> Несколько дней назад, на самом последнем этапе переговоров о составе будущей Еврокомиссии, вы попросили Францию отозвать мое имя по личным причинам, которые вы ни разу не обсуждали напрямую со мной», — написал Бретон.

По словам политика, фон дер Ляйен взамен предложила Франции более влиятельную роль в ЕК, что приведет к замене его кандидатуры.

«В свете этих последних событий — дополнительных доказательств сомнительного управления — я вынужден заключить, что я больше не могу исполнять мои обязанности [в ЕК]», — написал он.

Новый состав Еврокомиссии формируется каждые пять лет — после выборов в Европарламент. Сначала Евросовет предлагает кандидата в председатели Европейской комиссии, а Европарламент голосует за его утверждение. Одобрить кандидатуру необходимо абсолютным большинством голосов (половина общего числа членов Европарламента плюс один депутат). Затем проходят выборы членов Еврокомиссии: Совет ЕС и председатель утверждают 26 оставшихся еврокомиссаров (по одному от каждой страны Евросоюза, кроме той, которую представляет председатель). Их кандидатуры выдвигают сами государства.

Фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок в июле, после этого начались переговоры о новом составе ЕК.

Politico писала, что фон дер Ляйен давит на отдельные страны ЕС, чтобы они выдвигали на посты комиссаров женщин. По словам трех дипломатов, говоривших с изданием на условиях анонимности, это требование коснулось по меньшей мере пяти стран, среди которых Мальта и Словения.