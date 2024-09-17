Подозреваемый в покушении на Трампа говорил о желании убить Путина и Кима

Райан Уэсли Раут, находясь на Украине, говорил о своем желании убить Путина и Ким Чен Ына, и знавшие его в это время люди посчитали его опасным. Американец поддерживает Киев в конфликте с Москвой и хотел воевать в ВСУ

Райан Уэсли Раут (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке совершить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, прежде говорил о желании убить президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на медсестру Челси Уолш, которая в 2022-м работала на Украине и в это время несколько раз встречалась и общалась с Раутом. Она называла его «самым опасным американцем», которого она встретила во время работы в Киеве.

Она рассказала, что познакомилась с Раутом, написав сообщение по номеру, который был назван в одной из расклеенных им по украинской столице листовок. Женщина думала, что он направит ее в волонтерскую организацию, но он предложил присоединиться к акции в поддержку Украины на Майдане, на которой бы участники подняли флаги разных стран. Уолш приняла в ней участие и отметила, что в тот момент не считала Раута опасным, но в дальнейшем из-за его заявлений поменяла мнение. Об угрозах насилия с его стороны Уолш сообщала американским правоохранительным органам после возвращения.

Бывший офицер ЦРУ Сара Адамс, которая связывала американские группы помощи Украине, сказала, что Раут был известен среди добровольцев как «мошенник» и «своего рода псих» и волонтеров предупреждали в 2023-м об опасности сотрудничества с ним.

Еще один собеседник газеты, пожелавший остаться анонимным француз, сказал, что в разговоре в Киеве с ним Раут говорил о расстройстве «тем фактом, что Трамп пытался договориться о сделке с Путиным вместо того, чтобы попытаться действительно поддержать Украину».

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15 сентября Раута задержали после того, как он пробрался с оружием к территории гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где в тот момент играл Трамп. Раут находился в нескольких сотнях метров от политика. Сотрудники Секретной службы заметили мужчину и открыли огонь, Раут попытался скрыться, но был задержан. Трамп не пострадал. В кустах, из которых целился Раут, нашли АК-47. В июле республиканец пережил другое покушение.

Как сообщала WSJ, мужчина хотел участвовать в боевых действиях на стороне Украины, но ему отказали во вступлении в ВСУ. Позднее он сосредоточил усилия на вербовке иностранцев в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Представитель этого подразделения Александр Шагури отмечал, что американец не состоял в его рядах и никак с ним не сотрудничал, хотя несколько раз обращался с предложениями обеспечить большое число новобранцев, однако все его идеи были нереалистичными и «бредовыми».