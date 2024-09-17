Американцы жаловались на поведение подозреваемого в покушении на Трампа

Райан Уэсли Раут высказывал угрозы, которые обеспокоили других американцев, о чем они сообщили властям. Работавшие на Украине волонтеры заподозрили мужчину в мошенничестве в сфере иммиграционных услуг

Американцы жаловались властям на Райана Уэсли Раута, подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal. Жалобы были связаны с его «беспорядочным поведением», когда он занимался активизмом в поддержку Украины, пишет газета.

58-летний Раут приезжал на Украину после начала полномасштабных боев в 2022 году и в числе других иностранных добровольцев хотел присоединиться к Интернациональному легиону территориальной обороны страны, но получил отказ из-за возраста и отсутствия опыта. Медсестра Челси Уолш, которая несколько раз пересекалась с Раутом в Киеве, сказала WSJ, что ее сильно обеспокоили угрозы применения насилия со стороны мужчины, и она поделилась своими опасениями с сотрудниками таможенной и пограничной службы в аэропорту Вашингтона по возвращении из Украины. Она назвала Раута «одним из самых опасных американцев», которых встретила за время полуторамесячного пребывания в стране.

Раут был хорошо известен среди волонтерских групп помощи на Украине как «мошенник» и «своего рода псих», сказала экс-сотрудница ЦРУ Сара Адамс. Сам он утверждал, что сотрудничал с украинским правительством для набора иностранных военных, но это не правда, заявила Адамс. Интернациональный легион отрицает какие-либо связи с Раутом.

По данным WSJ, Раут писал в чатах волонтерских групп о том, что «убедил украинскую армию принять несколько афганских солдат на пробной основе», после чего ему закрыли доступ к этим беседам. Волонтеры обратились в Госдеп США и поделились опасениями о том, что американец может заниматься торговлей людьми или мошенничеством в сфере иммиграционных услуг.

Раут был задержан в воскресенье, 15 сентября, после того как пробрался на территорию принадлежащего Трампу гольф-клуба в Палм-Бич, штат Флорида. С собой у мужчины были автомат, похожий на АК-47, и камера GoPro. Раут не сделал ни одного выстрела, по словам исполняющего обязанности главы Секретной службы Рональда Роу, он не успел открыть огонь. Стрельбу вели агенты службы, когда заметили его. 16 сентября Рауту предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Трамп поблагодарил Секретную службу и заявил, что его охрану необходимо усилить. В понедельник он провел «сердечный разговор» с действующим президентом Джо Байденом.

Покушение на политика было совершено в июле, когда он выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл стрельбу, один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам кандидат в президенты — было задето его правое ухо. Крукса застрелили.