В ЕС подготовили альтернативный план помощи Украине за счет России

В ЕС опасаются, что Венгрия заблокирует предоставление США гарантий, нужных для выделения Украине кредита на $50 млрд, и разрабатывают альтернативный план, который не потребует участия Вашингтона

Фото: Christophe Guillaume / Getty Images

Евросоюз готовит альтернативный план по предоставлению Украине кредита за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает Financial Times со ссылкой на три чиновника. Он подразумевает выделение Киеву от €20 млрд до €40 млрд вне зависимости от участия США, окончательную сумму установит Еврокомиссия после консультаций со странами блока.

По данным газеты, руководство ЕС обеспокоено, что Венгрия может помешать блоку предоставить гарантии, которые от Брюсселя требует Вашингтон. Поэтому власти работают над новым планом, который потребует поддержки большинства стран, а не единогласного одобрения, что лишит Будапешт права вето.

«Необходимо срочно принять предложения до конца октября, чтобы кредит ЕС мог быть разблокирован до конца 2024 года для будущих выплат траншами», — говорится в предложении. Там отмечается, что Брюссель может привлечь несколько миллиардов евро в виде кредитов. Такой план будет считаться расширением существующего пакета финансовой поддержки ЕС, срок действия которого истекает в конце года. Начать работу над ним нужно в ближайшие недели, чтобы устранить юридические препятствия.

«Мы всегда можем действовать самостоятельно», — сказал неназванный европейский чиновник.

FT отмечает при этом, что «планом А» в ЕС по-прежнему считают схему, утвержденную в июне, когда страны G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд. Предполагается, что кредит будет погашен за счет будущей прибыли от активов России на сумму около $280 млрд (€260 млрд), которые были заморожены на Западе в рамках санкций из-за военных действий на Украине. Большая часть средств хранится в Euroclear, европейском центральном депозитарии в Бельгии. ЕС и США должны предоставить по $20 млрд, а остальные $10 млрд — Великобритания, Япония и Канада.

Вашингтон требует от Брюсселя гарантий, что российские активы, замороженные в ЕС, останутся нетронутыми, чтобы «обеспечить стабильный приток доходов для обслуживания кредита». Еврокомиссия предложила продлить срок действия санкций, касающихся российских активов, с шести месяцев до 36 (сейчас ограничения продлевают каждые полгода). Другие предложенные варианты включают продление санкций на пять лет.

Однако идею блокирует венгерский премьер Виктор Орбан, который в прошлом накладывал вето на решения о поддержке ЕС Украины, сообщили источники FT. По данным газеты, представитель венгерского правительства сообщил послам ЕС, что этот вопрос нужно отложить и рассматривать после выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. «Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия», — пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский МИД также пригрозил чувствительными последствиями «коллективному Западу».