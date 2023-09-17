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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Одесской области спустя 20 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают Klymenko Time и ТСН.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. По данным «Зеркало Недели», над Одесской областью работает ПВО.

Глава одесской военной администрации Олег Кипер о взрывах в регионе пока не сообщал, однако ранее призвал жителей Измаильского района проследовать в укрытия.

В Измаильском районе находятся дунайские порты Украины. После прекращения зерновой сделки, благодаря которой Киев вывозил сельхозпродукцию по Черному морю, путь по Дунаю оказался востребован для этой цели.

После прекращения действия зерновой сделки и атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост 17 июля этого года российское Минобороны не раз сообщало об «ударах возмездия» по местам производства и хранения таких катеров в Одесской области. Украинская сторона после таких атак неоднократно заявляла о повреждениях портовой инфраструктуры.

В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесская область взрывы Военная операция на Украине ПВО