В Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры
В Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры, сообщает ZN.UA со ссылкой на оперативное командование «Юг».
В результате возник пожар, его быстро потушили. Два человека пострадали.
В Сумской областной военной администрации заявили, что в поселке Свесса прогремели два взрыва.
Ночью глава Одесской областной администрации Олег Кипер призвал жителей Измаильского района уйти в укрытия. Издание ZN.UA писало, что в Одессе раздался взрыв, в городе работает ПВО. В области объявлялась воздушная тревога.
Российское Минобороны после прекращения действия зерновой сделки и атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост 17 июля не раз сообщало об ударах в Одесской области по местам производства и хранения таких катеров. Украинская сторона заявляла о повреждении портовой инфраструктуры. Российское ведомство утверждает, что наносит удары только по военным целям.