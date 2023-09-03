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В Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры

В Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры
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Военная операция на Украине

В Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры, сообщает ZN.UA со ссылкой на оперативное командование «Юг».

В результате возник пожар, его быстро потушили. Два человека пострадали.

В Сумской областной военной администрации заявили, что в поселке Свесса прогремели два взрыва.

Ночью глава Одесской областной администрации Олег Кипер призвал жителей Измаильского района уйти в укрытия. Издание ZN.UA писало, что в Одессе раздался взрыв, в городе работает ПВО. В области объявлялась воздушная тревога.

Российское Минобороны после прекращения действия зерновой сделки и атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост 17 июля не раз сообщало об ударах в Одесской области по местам производства и хранения таких катеров. Украинская сторона заявляла о повреждении портовой инфраструктуры. Российское ведомство утверждает, что наносит удары только по военным целям.

Теги
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