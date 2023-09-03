В Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры

В Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры

В Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры, сообщает ZN.UA со ссылкой на оперативное командование «Юг».

В результате возник пожар, его быстро потушили. Два человека пострадали.

В Сумской областной военной администрации заявили, что в поселке Свесса прогремели два взрыва.

Ночью глава Одесской областной администрации Олег Кипер призвал жителей Измаильского района уйти в укрытия. Издание ZN.UA писало, что в Одессе раздался взрыв, в городе работает ПВО. В области объявлялась воздушная тревога.