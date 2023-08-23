branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54
Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Лавы двумя гранатами Политика, 07:51
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 07:34
Афрэксимбанк заявил о поиске «альтернативного пути» мировой торговли Экономика, 07:30
Во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков за полдня Общество, 07:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
В Измаиле Одесской области произошли взрывы Политика, 07:07
Падение рубля разгоняет акции: сработает ли это в обратную сторону Pro, 07:00
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Греф предупредил об опасности игнорирования «жирных хвостов» в экономике Финансы, 07:00
Вьетнам передал Приморью более 200 ящиков продуктов Политика, 06:57
Траты на патриотическое воспитание в России в два раза превысили план Политика, 06:24
Минобороны сообщило об уничтожении восьми опорных пунктов ВСУ Политика, 06:21
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Зеленский попросил у лидеров балканских стран помощи в экспорте зерна Политика, 05:42
Собянин рассказал о повреждениях после атаки дронов Политика, 05:34
Военная операция на Украине ,  
0 

В Измаиле Одесской области произошли взрывы

ТСН и Liga.net: в городе Измаил Одесской области произошли взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным ТСН, целью ударов по Измаилу могла быть портовая инфраструктура на Дунае. Власти Одесской области не сообщали о каких-либо последствиях. Минобороны России исключало атаки по невоенным целям

В городе Измаил Одесской области были слышны взрывы, сообщают ТСН и Liga.net. Он расположен на берегу Дуная, там находится порт, по данным ТСН, его инфраструктура могла быть целью ударов.

Глава областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале сообщил, что в области примерно с 1:30 и до 4:40 звучала воздушная тревога. Он просил жителей не снимать работу ПВО.

После прекращения действия зерновой сделки и атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост 17 июля этого года российское Минобороны не раз сообщало об ударах в Одесской области по местам производства и хранения таких катеров. Украинская сторона заявляла о повреждении портовой инфраструктуры, например, в Рени (это, как и Измаил, порт на Дунае).

В середине августа глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что Украина развернула производства дронов и безэкипажных катеров близ зернохранилищ и сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Измаил Одесская область взрывы
Материалы по теме
На Украине заявили о повреждении зернохранилищ в порту в Одесской области
Политика
Власти Одессы сообщили о повреждении супермаркета после обстрелов
Политика
Глава одесской администрации сообщил о взрывах и пожарах в портах
Политика