В Измаиле Одесской области произошли взрывы

По данным ТСН, целью ударов по Измаилу могла быть портовая инфраструктура на Дунае. Власти Одесской области не сообщали о каких-либо последствиях. Минобороны России исключало атаки по невоенным целям

В городе Измаил Одесской области были слышны взрывы, сообщают ТСН и Liga.net. Он расположен на берегу Дуная, там находится порт, по данным ТСН, его инфраструктура могла быть целью ударов.

Глава областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале сообщил, что в области примерно с 1:30 и до 4:40 звучала воздушная тревога. Он просил жителей не снимать работу ПВО.

После прекращения действия зерновой сделки и атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост 17 июля этого года российское Минобороны не раз сообщало об ударах в Одесской области по местам производства и хранения таких катеров. Украинская сторона заявляла о повреждении портовой инфраструктуры, например, в Рени (это, как и Измаил, порт на Дунае).

В середине августа глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что Украина развернула производства дронов и безэкипажных катеров близ зернохранилищ и сформировала запасы вооружений в черноморских портах, использовав зерновую сделку для прикрытия от российских ударов.