США увидели заинтересованность Китая в восстановлении военных контактов

Переговоры США и Китая состоялись на Мальте 16–17 сентября. В Белом доме их назвали «откровенными» и «предметными». На встрече затрагивались двусторонние отношения, конфликт на Украине и ситуация вокруг Тайваня

Фото: Getty Images

США во время переговоров с Китаем увидели признаки заинтересованности Пекина в восстановлении двустороннего взаимодействия с Вашингтоном по военной линии, сообщила в ходе телефонного брифинга представительница Белого дома, передает ТАСС.

По ее словам, Китай в прошлом году приостановил работу большинства каналов связи по военной линии. Это произошло после визита на Тайвань бывшего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Мы напряженно работаем над восстановлением некоторых из них. Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс», — отметили в Белом доме.

16–17 сентября на Мальте состоялись переговоры советника по национальной безопасности администрации президента США Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И. Дискуссии были «откровенными, предметными и конструктивными», сообщила пресс-служба Белого дома.

Среди тем обсуждения были в том числе двусторонние отношения, глобальная и региональная безопасность, конфликт на Украине. Вашингтон со своей стороны заявил о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе. США и Китай договорились о дополнительном взаимодействии на высоком уровне, сказали в Белом доме.

Салливан и Ван И в предыдущий раз встречались в Вене в мае. Очередные переговоры, отмечает Reuters, могут заложить основу для встречи лидеров США и Китая позднее в этом году.

Президент США и председатель КНР Си Цзиньпин в последний раз виделись на саммите G20 в Индонезии в ноябре прошлого года. В этом году китайский лидер наряду с президентом России Владимиром Путиным на «Большую двадцатку» в Индии не поехал. Как отмечает агентство, теперь площадкой для встречи Байдена и Си Цзиньпина может стать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на ноябрь в Сан-Франциско.

Напряженность в отношениях США и Китая начала расти весной 2022 года, когда на Тайвань, который КНР считает частью своей территории, приехала группа американских конгрессменов. В августе того же года туда прибыла с визитом ныне бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Ее преемник на этом посту, республиканец Кевин Маккарти весной 2023 года принял в Лос-Анджелесе президента Тайваня Цай Инвэнь.

Китай неоднократно призывал США отказаться от контактов с тайваньскими властями, называя это «первой красной линией» в отношениях Пекина и Вашингтона. «Независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью по обе стороны [Тайваньского] пролива, и это тупиковый путь», — отмечали в МИД Китая.