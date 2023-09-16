Трамп заявил, что США нужно спасать от фашистов

Сединенными Штатами управляют приверженцы фашистской идеологии, такое мнение выразил бывший американский президент Дональд Трамп на мероприятии «Женщины-лидеры Америки», трансляция шла на YouTube. Предстоящие выборы покажут, изменится ли это, считает он.

По словам Трама, при поддержке избирателей он сможет победить «самого продажного президента за всю историю США» Джо Байдена. Тогда Америка будет спасена от «тиранов из числа марксистов, фашистов и коммунистов», которые стоят у власти.

По данным The Wall Street Journal, на начало сентября 2023 года опросы среди избирателей-республиканцев показывают, что на праймериз Трампа готовы поддержать 59% избирателей.

Более 60% опрошенных считают обвинения экс-президенту о возможном вмешательстве в результаты выборов в штате Джорджия в 2020 году политически мотивированными и необоснованными.

Трамп занимал пост президента в 2017–2021 годах. На выборах 2020 года он уступил демократу Джо Байдену, который также намерен участвовать в выборах в ноябре 2024 года.