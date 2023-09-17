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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Власти Истры сообщили детали о сбитом ночью беспилотнике

Глава Истры Витушева назвала место падения обломков сбитого ночью дрона
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Атаки беспилотников на Москву
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева назвала место падения обломков беспилотника, сбитого ночью на подлете к Москве. В телеграм-канале она сообщила, что дрон был сбит около 01:40 ночью 17 сентября. Обломки беспилотника упали в лесной массив между коттеджным поселком Старый Свет и Новорижским шоссе, уточнила Витушева.

Она также добавила, что пострадавших нет.

О падении в Истре дрона писал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он тоже подтвердил, что никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков нет.

В ту же ночь еще один беспилотник попытался совершить атаку на Москву. Его сбили в Раменском районе Подмосковья, также обошлось без жертв и разрушений, доложил Собянин.

Столичные аэропорты ограничивали свою работу в этот период. Был объявлен план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Утром около 9:00 Росавиация сообщила, что аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме.

Теги
Истра беспилотники дроны
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