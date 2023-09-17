Эксперты предупредили о росте недоверия к КНР из-за исчезновения министра

Уже как минимум второй случай пропажи китайского министра из публичного поля говорит о росте рисков политической ситуации в Китае для его партнеров и усилении сосредоточенности на себе Си Цзиньпина, говорят аналитики и дипломаты

Си Цзиньпин с подчиненными (Фото: Miraflores Palace / Reuters)

Ввиду исчезновения главы китайского Минобороны Ли Шанфу растет обеспокоенность рисками, которые несет политическая ситуация в республике, заявили опрошенные агентством Reuters аналитики и дипломаты.

15 сентября Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что глава военного ведомства отстранен от должности, против него ведется расследование. По данным собеседников Reuters, Ли Шанфу находится под следствием за коррупционные нарушения при закупке военной техники. Вместе с министром по делу проходят еще восемь человек, бывшие его подчиненными с 2017 по 2022 год. Пекин официально ситуацию не комментировал. Ли Шанфу не появлялся на публике с начала сентября.

«Необходимы трезвые оценки — это не просто вопрос о том, является ли Китай партнером или конкурентом, это источник экономического, политического и военного риска», — сказал бывший чиновник Пентагона, ныне научный сотрудник Национального университета Сингапура Дрю Томпсон. По его словам, вокруг Китая назревает «кризис доверия».

Ведущий аналитик Института китайских исследований Меркатора в Берлине Хелена Легарда отметила, что если ситуация будет продолжаться в таком духе, то это «может повлиять на уверенность иностранных игроков во взаимодействии со своими китайскими коллегами».

Научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum на Гавайях и сингапурский аналитик по вопросам безопасности Александр Нилл отметил, что случай с Ли Шанфу оказался «неожиданным», но он показывает, что близость к главе КНР Си Цзиньпину «не приравнивается к покровительству». Неназванный азиатский дипломат в разговоре с Reuters сказал, что если китайский лидер стал «больше сосредоточен» на себе, то это негативно скажется на желающих иметь больше каналов связи с военными Пекина.

Политолог Джа Ян Чонг из Национального университета Сингапура вовсе полагает, что «перетряска вооруженных сил» в то время, когда китайская армия активна вблизи Тайваня, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей создает «потенциальный риск столкновений, эскалации и кризисов».

Это уже второй за полгода случай, когда китайский министр пропадает из публичного поля. Летом глава МИД республики Цинь Ган сначала исчез на несколько недель, затем было объявлено о его отставке. В то же время произошли перестановки в ракетных войсках страны, указывает Reuters.

Сам Си Цзиньпин не поехал на саммит G20 в сентябре — как пишет агентство, это был первый случай его отказа посетить встречу мировых лидеров за десять лет нахождения у власти.