Собянин заявил о еще одном сбитом в Подмосковье беспилотнике
В Подмосковье сбит еще один беспилотник, на этот раз в Раменском районе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет» — написал он в телеграм-канале.
Минобороны в свою очередь заявило, что дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Домодедовским районом Московской области. Ответственность за его запуск ведомство возложило на украинскую сторону.
В столичных аэропортах задерживаются восемь рейсов, шесть отменены, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». В Домодедово задержали два рейса, отменили один.
Домодедовский район как административная единица был упразднен в 2006 году, став городским округом Домодедово. Его территория граничит с Раменским районом.
Около 1:45 дрон сбили над Истринским районом, сообщало Минобороны. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не было, рассказывал Собянин.
В столичных аэропортах объявляли план «Ковер», который применяется при незаконном нарушении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Задерживались почти 30 рейсов, 9 были отменены.
В последние месяцы участились атаки беспилотников на российской территории, в том числе в столичном регионе. В московских аэропортах регулярно вводят ограничения на полеты в целях безопасности из-за атак беспилотников.
В ночь на 16 сентября в столичных аэропортах задерживались более 30 рейсов. Об объявлении плана «Ковер» не сообщалось. Позднее Минобороны заявило о сбитых украинских беспилотниках в Тверской и Калужской областях.
Собянин в конце августа рассказывал, что в Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков беспилотников, летящих в сторону Москвы.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в начале августа предупреждал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше.