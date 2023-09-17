Собянин заявил о еще одном сбитом в Подмосковье беспилотнике

Второй за ночь беспилотник сбили в Подмосковье — на этот раз в Раменском районе, сообщил Собянин. Минобороны заявило об уничтоженном дроне над Домодедовским районом. До этого БПЛА сбили над Истрой

В Подмосковье сбит еще один беспилотник, на этот раз в Раменском районе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет» — написал он в телеграм-канале.

Минобороны в свою очередь заявило, что дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Домодедовским районом Московской области. Ответственность за его запуск ведомство возложило на украинскую сторону.

В столичных аэропортах задерживаются восемь рейсов, шесть отменены, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». В Домодедово задержали два рейса, отменили один.

Домодедовский район как административная единица был упразднен в 2006 году, став городским округом Домодедово. Его территория граничит с Раменским районом.

Около 1:45 дрон сбили над Истринским районом, сообщало Минобороны. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не было, рассказывал Собянин.

В столичных аэропортах объявляли план «Ковер», который применяется при незаконном нарушении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Задерживались почти 30 рейсов, 9 были отменены.

В последние месяцы участились атаки беспилотников на российской территории, в том числе в столичном регионе. В московских аэропортах регулярно вводят ограничения на полеты в целях безопасности из-за атак беспилотников.

В ночь на 16 сентября в столичных аэропортах задерживались более 30 рейсов. Об объявлении плана «Ковер» не сообщалось. Позднее Минобороны заявило о сбитых украинских беспилотниках в Тверской и Калужской областях.

Собянин в конце августа рассказывал, что в Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков беспилотников, летящих в сторону Москвы.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в начале августа предупреждал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше.