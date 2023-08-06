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Киев предупредил о дружбе с Варшавой до конца боев, а после — конкуренции

Подоляк: Украина и Польша будут дружить до конца боев, затем наступит время конкуренции
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Военная операция на Украине
Киев и Варшава занимают разные позиции по некоторым экономическим вопросам, связанными с национальными интересами, но это не угрожает их дружбе, заявил Подоляк. Он отметил, что после конфликта они вернутся к нормальной конкуренции
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Польша для Украины сейчас является максимально близким партнером и близким другом, так будет до конца боевых действий, после чего у стран сложатся нормальные для независимых стран «конкурентные отношения», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом».

Он указал, что сейчас отношения Москвы и Киева находятся в наивысшей точке, Польша является хабом для отправки на Украину западного вооружения, но «все-таки есть национальные суверенитеты», оба государства придерживаются своих интересов по сельскому хозяйству и другим вопросам. В таких случаях Киев занимает проукраинскую позицию, а Варшава — пропольскую, это очевидно, и не следует бояться дискуссий, пояснил советник. По его мнению, обсуждения проблемных тем «уж точно не приведут к каким-то надрывам, разрывам или чему-то подобному».

«Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, опять же, конечно же мы с вами будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко, и не только по отношению к Польше, но и по отношению к любой другой стране», — добавил Подоляк.

Разногласия по сельскому хозяйству связаны с украинским агропромышленным экспортом, поставки которого в страны Восточной Европы вызвали резкое падение цен, убытки местных фермеров и протесты. В Европе договорились не ввозить украинское продовольствие в пять государств ЕС до 15 сентября, причем польские власти требовали продления этой нормы и предупреждали, что даже если этого не произойдет, они в одностороннем порядке запретят импорт агропродукции с Украины.

В аппарате польского президента призвали Киев «начать ценить» поддержку со стороны Варшавы, пояснив, что решения по зерну вызваны исключительно заботой о собственных гражданах. МИД Украины вызвал польского посла и отверг суждения о неблагодарности.

Польский МИД затем признал, что отношения двух стран ухудшились. «Никто не скрывает этого. Я чувствую, что это связано с тем, что, к сожалению, некоторые эмоции там возникли. Мы здесь немного снисходительны. Ну конечно, государство подвергается нападкам, но оно не должно нападать на своих союзников», — сказал замглавы министерства Павел Яблоньский.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Украина Михаил Подоляк
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