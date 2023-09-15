Зеленский пообещал «цивилизованный ответ» странам за отказ от зерна

Еврокомиссия не стала продлевать запрет на ввоз украинского зерна в пять стран, но Польша, Словакия и Венгрия ввели свое эмбарго. Зеленский пообещал отреагировать, если их решения «будут нарушать право ЕС»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что ЕК не стала продлевать ограничения на экспорт украинской агропродукции. Запрет на его ввоз действовал в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, его срок истек 15 сентября. Но три страны объявили, что вводят свое эмбарго на поставки.

Зеленский назвал решение ЕК «примером подлинного единства и доверия между Украиной и Евросоюзом». «Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне», — написал он в Telegram, отметив, что считает важной поддержку со стороны соседних стран в условиях идущих на Украине боевых действий. «А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — предупредил Зеленский.

В Еврокомиссии, объявляя о прекращении действия запрета, отметили, что Украина согласилась в течение 30 дней ввести правовые меры, например, систему экспортного лицензирования, чтобы предотвратить скачки на рынке. К этому времени Киев обязался принять меры по контролю за экспортом четырех групп товаров — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Отмену запрета на поставки зерна с Украины поддержала только Болгария. Польша, Венгрия и Словакия решили ввести собственные ограничения, обосновав свои действия защитой интересов фермеров. Запрет не распространяется на транзит продукции через их территории. Румыния, хотя и не приняла односторонних мер по примеру этих трех стран, выразила сожаление, что «не удалось найти общее решение по продлению запрета», передает Reuters.

Фермеры в пяти соседних с Украиной странах неоднократно жаловались на то, что избыток украинской агропродукции может привести их к банкротству и влияет на внутренние цены. Все они, за исключением Болгарии, ранее настаивали на продлении эмбарго.

Заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис призывал воздержаться от односторонних мер против импорта украинского зерна. Зеленский допускал, что если эмбарго Еврокомиссии продолжит действовать после 15 сентября, Украина может обратиться в арбитраж. Премьер Денис Шмыгаль обещал, что Киев обратится во Всемирную торговую огранизацию в случае блокирования Польшей или другими странам экспорта.