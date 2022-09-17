Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Самарканде плодотворными

Президент Турции выразил надежду, что встречи на полях ШОС приведут к результатам. Он рассказал, что они с Путиным обсудили вывоз зерна с Украины, и подчеркнул, что сельхозпродукция должна в первую очередь идти в бедные страны

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) плодотворные переговоры с лидерами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии.

«Я надеюсь, что наши переговоры и контакты приведут к благотворным результатам», — добавил Эрдоган (цитата по TRT Haber).

Он рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным коридоры для вывоза зерна с территории Украины. По словам турецкого президента, они с Путиным согласны, что сельхозпродукция должна отправляться в первую очередь в бедные страны.

Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время получится отладить работу этих коридоров «до идеала». Он отметил, что Анкара находится в контакте по этому вопросу и с Москвой, и с Киевом и что серьезных проблем при обсуждении маршрутов для вывоза зерна до сих пор не возникало.

Путин на полях саммита выразил надежду, что значительная часть зерна из украинских портов направится в бедные страны, но, по его словам, пока этого достичь не удается.

Саммит ШОС прошел в Самарканде 15–16 сентября и стал первой очной встречей лидеров стран-участниц за три года. Во встрече приняли участие лидеры 15 государств. В ходе саммита организация была расширена: Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС, а Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получили статус партнеров по диалогу.

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Россия и Украина 22 июля по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение, которое позволило вывозить зерно, заблокированное в украинских портах после начала российской спецоперации.

7 сентября Путин заявил, что западные страны «грубо кинули» беднейшие страны Африки, так как только два из 87 кораблей отошли с Украины в беднейшие страны, а с начала действия механизма было вывезено только 60 тыс. из 2 млн т зерна (в ООН 9 сентября оценили количество вывезенного зерна в 2,5 млн т). Эрдоган тогда согласился, что зерно с Украины идет не в нуждающиеся в нем страны, а в Европу. Президент России предложил ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия.