Экс-глава МИД Румынии назвал границы Украины «неестественными»

Андрей Марга (Фото: M. Spencer Green / AP)

Украина находится в «неестественных границах» и должна уступить часть территорий России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел и образования Румынии Андрей Марга на презентации своей книги «Судьба демократии», передает Alba24.

«Мы здесь с совершенно особой ситуацией, и я со всей ответственностью к этому отношусь, Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, России — Донбасс и Крым. Это территории других стран», — сказал Марга.

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