ОДКБ призвала Душанбе и Бишкек к переговорам из-за эскалации на границе

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Таджикистан и Киргизия должны прекратить боевые действия на границе и разрешить противоречия мирно, заявил во время переговоров с секретарями советов безопасности двух стран генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, сообщается в телеграм-канале ОДКБ. Оба государства являются членами организации.

«Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета безопасности Киргизской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода в связи с резким обострением ситуации на киргизско-таджикской границе, которое произошло сегодня утром. В ходе переговоров стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров», — говорится в сообщении.

Обе стороны сообщили об обстрелах утром 16 сентября. В Киргизии под ударом оказались населенные пункты Лейлекского и Баткенского районов Баткенской области, в Таджикистане — Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области.



«Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Минздрав страны сообщил о 18 пострадавших со стороны Киргизии, их госпитализировали в Баткенскую областную больницу. Официальных данных о жертвах со стороны Таджикистана не поступало, однако источник «РИА Новости» в силовых структурах Согдийской области заявил о гибели одного таджикского пограничника и ранении еще троих. Данные об одном погибшем со стороны Таджикистана приводит также местный портал Asia Plus в телеграм-канале со ссылкой на местных жителей. Они также утверждают, что ранены несколько пограничников и гражданских.

Стороны ведут переговоры, они уже прошли на уровне глав МИД и Государственных комитетов национальной безопасности. Душанбе и Бишкек сообщали о достижении договоренностей прекратить огонь, однако обе стороны заявляли, что режим не соблюдается.