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Политика ,  
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Украина и Белоруссия поспорили из-за застрявших на границе хасидов

Скопление хасидов-паломников, направляющихся в украинский город Умань
Скопление хасидов-паломников, направляющихся в украинский город Умань (Фото: EPA / ТАСС)

Украина не хочет искать выход из ситуации с застрявшими на ее границе хасидами и пытается переложить ответственность на других. Об этом заявил пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщается на сайте ведомства.

На границе Украины застряли более 1,5 тыс. хасидов, которые направлялись через Белоруссию в Умань в Черкасской области Украины, чтобы встретить еврейский новый год. Паломники не могут попасть в страну, так как из-за обострения ситуации с коронавирусом Украина запретила въезд иностранцам с 28 августа по 28 сентября.

«Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно. <...> Тем более известно, что в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая вип-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана. А на каком основании дискриминируют именно эту группу?» — заявили в МИД Белоруссии.

В ведомстве потребовали от Украины «спуститься на землю и начать диалог с этими людьми». «Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма», — заявили там.

На границе Украины и Белоруссии застряли 1,5 тыс. хасидов
Общество
Фото:Van Tine Dennis / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
Белоруссия Украина хасиды
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