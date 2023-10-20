Патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ после планов Рады запретить ее

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к религиозным деятелям и представителям международных организаций, в котором призвал поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) после планов Верховной рады Украины ее запретить. Послание опубликовала пресс-служба Русской Православной Церкви (РПЦ).

«Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской Православной Церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов», — говорится в послании патриарха Кирилла.

По его словам, УПЦ и верующие «остаются лишены права эффективной юридической защиты своих прав». Он также попросил принять «меры по предотвращению беззакония» до того, как соответствующий законопроект будет рассмотрен в следующих чтениях и вступит в силу.

Данное послание было направлено папе римскому Франциску, главе англиканской церкви, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, а также генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид и др.

19 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). За законопроект проголосовали 267 депутатов при 226 необходимых, против или воздержались — 34 депутата.

Проект закона в январе подготовило и внесло в Раду правительство по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Согласно документу, УПЦ будет запрещена, если украинские власти сочтут, что она организационно связана с Русской православной церковью (РПЦ).

В конце мая 2022 года участники собора УПЦ объявили о ее полной самостоятельности и независимости от РПЦ, осудив военную операцию. В РПЦ предупредили, что это может привести к появлению нового раскола внутри нее.