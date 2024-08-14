Москва призвала МАГАТЭ публично назвать ответственных за атаки на ЗАЭС

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Россия потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто ответственен за периодические атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель страны в международной организации Михаил Ульянов.

Он сообщил, что встретился с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на ЗАЭС.

«В частности, подчеркнул необходимость того, чтобы МАГАТЭ публично назвало ответственных за регулярные атаки на станцию», — сказал Ульянов.

Он убежден, что молчание в этом вопросе «лишь поощряет новые удары, которые ставят под угрозу ядерную безопасность».

Вечером 11 августа на градирне ЗАЭС произошел пожар. Как заявили в «Росатоме», причиной стали удары двух украинских беспилотников. Там добавили, что повреждение получила градирня. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию.

Гросси тогда заявил, что «эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии». После осмотра ЗАЭС агентство не назвало точную причину пожара.