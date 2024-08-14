Москва призвала МАГАТЭ публично назвать ответственных за атаки на ЗАЭС
Россия потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто ответственен за периодические атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель страны в международной организации Михаил Ульянов.
Он сообщил, что встретился с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси для обсуждения ситуации на ЗАЭС.
«В частности, подчеркнул необходимость того, чтобы МАГАТЭ публично назвало ответственных за регулярные атаки на станцию», — сказал Ульянов.
Он убежден, что молчание в этом вопросе «лишь поощряет новые удары, которые ставят под угрозу ядерную безопасность».
Вечером 11 августа на градирне ЗАЭС произошел пожар. Как заявили в «Росатоме», причиной стали удары двух украинских беспилотников. Там добавили, что повреждение получила градирня. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию.
Гросси тогда заявил, что «эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии». После осмотра ЗАЭС агентство не назвало точную причину пожара.
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