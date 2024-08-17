Президент Владимир Путин назначил замглавы Минобороны Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В июне Путин назначил Цивилеву замминистра обороны.

Анна Цивилева — супруга министра энергетики Сергея Цивилева. В апреле прошлого года она была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», о его создании Владимир Путин объявил тогда же. Должность министра ее муж занял в мае, до этого он возглавлял Кемеровскую область.