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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении атак близ трех сел в Курской области

Минобороны: отражены атаки ВСУ близ Коренево, Русского и Черкасского Поречного
Сюжет
Военная операция на Украине
В направлении поселка Коренева, сел Русского и Черкасского Поречного в Курской области отражены атаки ВСУ, поражение противнику нанесли около Новой Сорочины, Любимовки, Леонидово и Косицы, сообщили в Минобороны.
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении, заявили в Минобороны.

«Отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, поражение было нанесено живой силе и технике 22, 115, механизированных и 82 десантно-штурмовой бригадам ВСУ около населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, Коренево, Леонидово и Косица.

В ведомстве также рассказали о поиске в лесных массивах мобильных групп ВСУ, которые пытались «проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука».

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Фото:John Moore / Getty Images

За минувшие сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Бои с украинскими военнослужащими в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. По последним данным МЧС, эвакуировано 10 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей. Еще несколько тысяч жителей покинули приграничные районы самостоятельно.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области «для соблюдения правопорядка». 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал, что под контролем Украины находится 28 населенных пунктов, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей. В Глушковском районе был уничтожен мост через реку Сейм. Президент России Владимир Путин назвал происходящее «масштабной провокацией».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Минобороны Военная операция на Украине
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