МЧС назвало число жителей Курской области, увезенных в безопасные районы

В 153 пунктах временного размещения находятся 10 тыс. человек, эвакуированных из Курской области, сообщили в МЧС. По данным ведомства, в регион доставили около 1,7 тыс т гуманитарного груза. С 6 августа там продолжаются бои с ВСУ

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В 19 регионах России развернуто 153 пункта временного размещения, в которые вывезено 10 тыс. человек из Курской области, сообщает МЧС. Среди находящихся в ПВР — 3 тыс. детей.

За минувшие сутки в безопасные районы убыли еще более 400 человек. «Сотрудники ведомства продолжают эвакуировать и оказывать всестороннюю помощь гражданам. Особое внимание уделяется маломобильным и пожилым людям, а также семьям с детьми», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в готовности находятся еще более 480 ПВР вместимостью свыше 38 тыс. человек.

Отчиталось МЧС и о доставке гуманитарной помощи в пострадавший регион — только за сутки в Курскую область 13 колоннами доставили порядка 360 т гуманитарного груза. Всего с начала обострения в Курской области туда прибыло свыше 1,7 тыс. т гуманитарной помощи.

С 6 августа в регионе продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В Киеве называли целью операции усиление позиций на переговорах.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное Политика

12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту уехали 121 тыс. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в Курской области создана военная комендатура «для соблюдения правопорядка».

В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию» Украины.