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Военная операция на Украине ,  
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МЧС назвало число жителей Курской области, увезенных в безопасные районы

МЧС: более 10 тыс. жителей Курской области вывезены в безопасные районы
Сюжет
Военная операция на Украине
В 153 пунктах временного размещения находятся 10 тыс. человек, эвакуированных из Курской области, сообщили в МЧС. По данным ведомства, в регион доставили около 1,7 тыс т гуманитарного груза. С 6 августа там продолжаются бои с ВСУ
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В 19 регионах России развернуто 153 пункта временного размещения, в которые вывезено 10 тыс. человек из Курской области, сообщает МЧС. Среди находящихся в ПВР — 3 тыс. детей.

За минувшие сутки в безопасные районы убыли еще более 400 человек. «Сотрудники ведомства продолжают эвакуировать и оказывать всестороннюю помощь гражданам. Особое внимание уделяется маломобильным и пожилым людям, а также семьям с детьми», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в готовности находятся еще более 480 ПВР вместимостью свыше 38 тыс. человек.

Отчиталось МЧС и о доставке гуманитарной помощи в пострадавший регион — только за сутки в Курскую область 13 колоннами доставили порядка 360 т гуманитарного груза. Всего с начала обострения в Курской области туда прибыло свыше 1,7 тыс. т гуманитарной помощи.

С 6 августа в регионе продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В Киеве называли целью операции усиление позиций на переговорах.

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Фото:John Moore / Getty Images

12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту уехали 121 тыс. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в Курской области создана военная комендатура «для соблюдения правопорядка».

В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию» Украины.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Курская область МЧС Россия Украина эвакуация Военная операция на Украине
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