МЧС назвало число жителей Курской области, увезенных в безопасные районы
В 19 регионах России развернуто 153 пункта временного размещения, в которые вывезено 10 тыс. человек из Курской области, сообщает МЧС. Среди находящихся в ПВР — 3 тыс. детей.
За минувшие сутки в безопасные районы убыли еще более 400 человек. «Сотрудники ведомства продолжают эвакуировать и оказывать всестороннюю помощь гражданам. Особое внимание уделяется маломобильным и пожилым людям, а также семьям с детьми», — сообщили в ведомстве.
В МЧС отметили, что в готовности находятся еще более 480 ПВР вместимостью свыше 38 тыс. человек.
Отчиталось МЧС и о доставке гуманитарной помощи в пострадавший регион — только за сутки в Курскую область 13 колоннами доставили порядка 360 т гуманитарного груза. Всего с начала обострения в Курской области туда прибыло свыше 1,7 тыс. т гуманитарной помощи.
С 6 августа в регионе продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В Киеве называли целью операции усиление позиций на переговорах.
12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту уехали 121 тыс. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в Курской области создана военная комендатура «для соблюдения правопорядка».
В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию» Украины.
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