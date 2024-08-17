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Bloomberg сообщил об усилении НАТО в Тихом океане для противодействия КНР

Bloomberg: НАТО усиливает присутствие в Тихом океане для противодействия Китаю
Европейские страны НАТО перебрасывают свои флоты в западную часть Тихого океана для проведения совместных с США учений. По данным Bloomberg, союзники отрабатывают тактику и взаимодействие на фоне возможного конфликта с Китаем
Фото: Seaman Apprentice Daniel Kimmelm / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Seaman Apprentice Daniel Kimmelm / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы стран НАТО наращивают присутствие в западной части Тихого океана для противодействия Китаю, передает Bloomberg.

Так, в район острова Гуам (находится под управлением США) недавно прибыл единственный итальянский авианосец Cavour с ударной группой. Совместно с американским авианосцем USS Abraham Lincoln в районе острова прошли военные учения, на которых истребители F-35 и AV-8B Harrier отрабатывали стрельбу по воздушным целям.

«Это прежде всего демонстрация нашей способности проецировать силу в любом месте», — заявил Bloomberg контр-адмирал Джанкарло Чаппина, командующий итальянской ударной группой.

Как отмечает агентство, мало кто из западных аналитиков ожидает, что флот европейских стран будет на передовой в потенциальном конфликте в Тихом океане. Однако растущая военная активность НАТО в регионе «усложняет расчеты Китая», поскольку тому также нужно повышать темпы военной активности.

Bloomberg пишет, что европейские флоты также могли бы усилить армию США во время возможного конфликта с Китаем, предоставив ей дополнительные платформы для размещения самолетов или участвуя в миссиях по снабжению. Вместе с тем, напоминает агентство, договор НАТО о взаимной обороне распространяется только на территории Европы и Северной Америки, поэтому юридически европейские страны не обязаны будут вступать в конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе.

Так, уже в следующем году в западную часть Тихого океана прибудут британский авианосец HMS Prince of Wales и его ударная группа, а также французский Charles de Gaulle. Отправку в регион своих кораблей не исключали и Германия с Нидерландами, отмечает Bloomberg.

Источники агентства полагают, что первоочередная цель союзников НАТО в Тихом океане — стандартизация тактики и изучение возможности обмена боевыми группами. «Я думаю, в будущем мы должны будем все больше и больше приближаться к точке, где мы уже не будем говорить о совместимости, а будем говорить о взаимозаменяемости», — заявил командующий вооруженными силами Германии генерал Карстен Брейер.

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В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне (проходил 9–11 июля) Китай осудили за поддержку России при ведении боевых действий на Украине, а также обвинили в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. Впервые альянс выразил обеспокоенность по поводу действий Пекина в заявлении лидеров в 2019 году. В концепции Североатлантического альянса, принятой в 2022 году, эту страну назвали «системным вызовом». В заявлении от июля 2023 года говорилось, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям».

Повышенное внимание руководства НАТО к Китаю изначально не устраивало членов блока: например, страны из Южной Европы призывали вместо этого сосредоточиться на угрозах с Ближнего Востока и нелегальной миграции. Однако их отношение поменялось на фоне военной операции России на Украине и обвинений в поддержке Москвы Пекином, писала The Wall Street Journal.

Власти России и Китая не раз отвергали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную поддержку или поставляет ей оружие. МИД Китая в начале июля назвал блок НАТО «реальным источником угрозы для глобального мира и стабильности». «НАТО — продукт холодной войны и крупнейший в мире военный союз, с одной стороны называет себя региональной оборонительной организацией, а с другой — постоянно расширяет свои полномочия, выходит за область обороны, провоцирует конфронтацию, что показывает укоренившийся в нем менталитет холодной войны и идеологические предрассудки», — говорилось в заявлении министерства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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