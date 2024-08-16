Бойцы ВСУ до марша в Курскую область обучались городским боям в Британии

За месяц до нападения ВСУ на Курскую область некоторые украинские военные проходили обучение городским боям и штурму многоэтажек в Британии, пишет Times

Фото: Toby Melville / Reuters

Некоторые украинские военные, принимающие участие в операции ВСУ в Курской области, за месяц до нападения обучались в Британии ведению боев в городских условиях, пишет The Times.

По данным газеты, многие военные ВСУ, которые сегодня воюют на территории России, узнали о готовящейся операции за несколько часов до ее начала — их перебрасывали в том числе из Сумской и Харьковской областей.

Один из таких военных — 38-летний военный медик Адам. В интервью Times он рассказал, что задачей его отряда было пройти через Суджу. Однако продвижение ВСУ было недолгим — в бой вступили российские спецподразделения. В одном из боев Адама ранили. Сейчас он восстанавливается в одной из больниц в Сумской области. Как отмечает Times, в этой же больнице находится множество раненых бойцов ВСУ, задействованных в операции под Курском. По словам Адама, за месяц до этой операции часть его подразделения была отправлена в Британию, где они проходили обучение под руководством британских офицеров. Основным направлением обучения были штурмы высотных зданий в условиях городского боя, уточнил боец.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Врио губернатора региона Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что к тому моменту ВСУ контролировали 28 населенных пунктов в Курской области, а о судьбе 2 тыс. проживающих там человек ничего не известно. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что всего Украина задействовала 11 тыс. военных в ходе атаки на регион. Накануне он заявил, что блокирование ВСУ на курском направлении завершается.

Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией». По его мнению, при атаке на регион Украина ставила для себя несколько целей: улучшение своих переговорных позиций, остановку наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества. Директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что украинская атака на Курскую область была осуществлена «при поддержке коллективного Запада». США не знали о планах Украины атаковать Курскую область, сообщил на прошлой неделе телеканал CNN.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении сотен единиц бронетехники западного производства в боях с ВСУ. Sky New писал, что украинцы задействовали на этом направлении в том числе британские танки Challenger 2.